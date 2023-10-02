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Общество

Электричество точечно отключено в четырёх районах Нижнего Новгорода 9 октября

09 октября 2023 09:34  [37] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 9 октября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Московском районе с 6:00 до 17:00 света не будет по улице Чебоксарской.

В Сормовском районе с 9:00 до 15:00 будут обесточены многоквартирные дома на ул. Ивана Чугурина, 4; Юбилейном бул., 15, 16.

С 9:00 до 16:00 электричество отключат по адресам: ул. Коминтерна, 326, 330, 336, 338, 342, 342а, 344, 346; Союзный пер., 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20; ул. Старая Канава, 55, 57, 59, 61, 63.

С 9:00 до 17:00 неудобства будут терпеть жильцы многоквартирных домов на ул. Мокроусова, № 3, 5; ул. Светлоярской, 36.

В Ленинском районе с 9:00 до 16:00 без света останутся дома в частном секторе Красной этны: ул. Аксакова ул; 28; ул.Алма-Атинская, 60а; ул. Подольская, 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 8; ул. Севастопольская, 4-17, 19, 21, 23, 25, 27, 27а.

С 9:00 до 17:00 электричества также не будет по адресам: ул. Кременчугская, 41, 43, 45, 47, 49, 56, 58; ул. Тельмана, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; ул. Читинская, 2-20 (чет.); ул. Шлиссельбургская, 4-14.

На Автозаводе с 9:00 до 17:00 будут обесточены два жилых дома по пр. Молодежному, № 8 и 10.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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