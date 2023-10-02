ФК "Пари НН" обыграл "Крылья Советов" и занял 5 место в турнирной таблице РПЛ Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

8 октября на стадионе "Нижний Новгород" состоялся 11 тур Мир РПЛ 2023/2024, в котором футбольный клуб "Пари НН" одержал победу над одним из лидеров чемпионата – самарскими "Крыльями Советов" со счётом 2:0. Это позволило нашей команде впервые с 1992 года подняться на 5 место турнирной таблицы РПЛ.

В этом приволжском дерби голами отличились Эдгар Севикян и Зе Турбо.

Что особо примечательно, результативную передачу Севикяну сделал голкипер "Пари НН" Артур Нигматуллин: из пределов своей штрафной он рукой кинул мяч более чем на 50 (!) метров, а бомбардир нашей команды завершил эту атаку точным ударом.

"Считаю, что мы одержали уверенную, заслуженную победу, не позволив самарцам создать голевые моменты. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Думаю, что нам удалось их порадовать. Мы заканчивали игру под скандирование с трибун: "Молодцы!". Это дорогого стоит", - прокомментировал результаты игры главный тренер "Пари НН" Сергей Юран.

На стадионе собралось 7967 человек. Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале поблагодарил нижегородских болельщиков.

"Спасибо каждому, кто поддержал команду: не на диване и с банкой пива - а в строю, с флагами и мегадрайвом. Поэтому и забили два красивых гола", - написал он.

Кроме того, Мелик-Гусейнов привёл статистику игр клуба. "Два тура назад мы пробили мучительное для души "плато Галактионова". А вчера пробили и заколдованное "плато Кержакова"... И никто не собирается на этом ставить точку. Но крайне важно было доказать и себе, и болельщикам, что мы можем. И пойдём обязательно дальше и выше. А также ярче, лучше и круче", - заявил генеральный директор ФК "Пари НН".