Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 октября 2023 11:32  [31] Депутат Госдумы Юрий Станкевич возьмет на контроль ряд вопросов по развитию Воскресенского округа
09 октября 2023 11:24  [37] Учитель из Нижнего Новгорода Анастасия Клевкова награждена Благодарственным письмом президента РФ
09 октября 2023 10:23  [114] Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню финансового благополучия
09 октября 2023 09:59  [134] Социальная кампания "Засветись" стартовала на дорогах Нижегородской области
09 октября 2023 09:34  [128] Электричество точечно отключено в четырёх районах Нижнего Новгорода 9 октября
08 октября 2023 17:26  [275] Нижегородцы заняли призовые места в трёх номинациях IX окружного слёта поисковых отрядов "Никто не забыт"
08 октября 2023 14:42  [302] Подписан второй договор о КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода
08 октября 2023 14:13  [534] Бесплатные юрконсультации для пенсионеров пройдут в регионе
08 октября 2023 13:05  [322] ГЖИ Арзамаса оштрафовала коммунальщиков более чем на 300 тысяч рублей за уклонение от обязанностей
08 октября 2023 09:50  [340] Евгений Люлин: "Успехи экономики всегда начинаются с труда аграриев"
Общество

Учитель из Нижнего Новгорода Анастасия Клевкова награждена Благодарственным письмом президента РФ

09 октября 2023 11:24  [37] Общество

Благодарственными письмами президента РФ в День учителя были награждены 23 амбассадора Форума классных руководителей (ФКР). В числе награжденных и учитель из Нижнего Новгорода Анастасия Клевкова.  

Благодарности вручил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. 

"Наше сообщество, Форум классных руководителей, представляет собой квинтэссенцию людей, которые этот тезис, "Воспитание в школе – это главное", несут в мир, несут детям и родителям. Для того, чтобы сообщество классных руководителей и вся программа форумов классных руководителей в нашей стране, большой и разной, развивалась, нам нужны послы. Мы благодарны за их бескорыстный труд", - сказал Сергей Новиков.   

"Это было неожиданно! Получить благодарность за работу от президента нашей страны - это высшая награда, особая ценность в которой, что получена она в Год педагога и наставника. Я буду стремиться к новым профессиональным вершинам и гордиться своей профессией, повышая её престиж и статус", - рассказала Анастасия Клевкова.

Третий Всероссийский форум классных руководителей объединил на своей площадке 3000 педагогов и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также финалистов конкурсов "Учитель года России — 2023", "Первый учитель" и финалистов телешоу "Классная тема!".  

Форум проводится министерством просвещения по поручению президента РФ. Стратегический партнер форума — АНО "Диалог Регионы".

Ранее сообщалось, что почти 70 нижегородских педагогов принимают участие в Третьем Форуме классных руководителей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Награждение Учитель Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph