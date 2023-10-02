Учитель из Нижнего Новгорода Анастасия Клевкова награждена Благодарственным письмом президента РФ Общество

Благодарственными письмами президента РФ в День учителя были награждены 23 амбассадора Форума классных руководителей (ФКР). В числе награжденных и учитель из Нижнего Новгорода Анастасия Клевкова.

Благодарности вручил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Наше сообщество, Форум классных руководителей, представляет собой квинтэссенцию людей, которые этот тезис, "Воспитание в школе – это главное", несут в мир, несут детям и родителям. Для того, чтобы сообщество классных руководителей и вся программа форумов классных руководителей в нашей стране, большой и разной, развивалась, нам нужны послы. Мы благодарны за их бескорыстный труд", - сказал Сергей Новиков.

"Это было неожиданно! Получить благодарность за работу от президента нашей страны - это высшая награда, особая ценность в которой, что получена она в Год педагога и наставника. Я буду стремиться к новым профессиональным вершинам и гордиться своей профессией, повышая её престиж и статус", - рассказала Анастасия Клевкова.

Третий Всероссийский форум классных руководителей объединил на своей площадке 3000 педагогов и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также финалистов конкурсов "Учитель года России — 2023", "Первый учитель" и финалистов телешоу "Классная тема!".

Форум проводится министерством просвещения по поручению президента РФ. Стратегический партнер форума — АНО "Диалог Регионы".

Ранее сообщалось, что почти 70 нижегородских педагогов принимают участие в Третьем Форуме классных руководителей.