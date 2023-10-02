Пешеход погиб под колесами автомобиля в Починковском районе Происшествия

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Починковском районе Нижегородской области вечером 8 октября. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Согласно информации, авария произошла в 20:45 в поселке Дуброво на улице Кооперативная, 60.

Там 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на 47-летнего мужчину, который внезапно оказался на дороге.

В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте.

Ранее сообщалось, что два ребенка пострадали в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла в Ардатове.