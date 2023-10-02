Юрий Шалабаев встретился в Нижнем Новгороде с представителями китайских туроператоров Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в рамках рекламно-информационного тура провел встречу с туроператорами Китая и ряда регионов России.

Глава города, в частности, рассказал туроператорам об истории Нижнего Новгорода, главных городских достопримечательностях, сообщил об установлении связей с городами-побратимами.

"Уверен, сегодняшнее ваше знакомство с городом получит продолжение в виде поездок многочисленных туристов из ваших городов, которые с удовольствием проведут время в Нижнем", - сказал Юрий Шалабаев.

В этот раз в рамках мероприятия акцент был сделан на привлечение китайских туристов в Нижний Новгород. Впрочем, и для москвичей Нижний Новгород уже стал любимым местом отдыха.

"Все, с кем я общаюсь в Москве, уже неоднократно бывали в Нижнем за последние пару лет. За короткое время город стал новой точкой притяжения на туристической карте нашей страны и известен не только среди российских туристов, но и среди иностранцев. Лично меня каждый раз поражают закаты. Сначала я думал, что это просто рекламный ход, но закаты над Стрелкой, действительно, очень красивые. А ещё здесь очень молодёжная атмосфера – все свободные и с удовольствием общаются друг с другом", - рассказал руководитель проектов управления международного взаимодействия комитета по туризму города Москвы Антон Харченко.

На встрече туроператоры подчеркнули, что русско-китайский туризм сейчас – динамично развивающееся направление международного сотрудничества.

"Нижний Новгород – очень красивый город с богатой культурой и огромным количеством достопримечательностей. Это является ключевым фактором для китайских туристов – можно приехать и насладиться прекрасными видами. Также это родина Горького, что представляет большой интерес наших туристов. В Китае очень любят творчество вашего земляка. И, конечно же, важным фактором является наличие Стрелки, слияния Волги и Оки – это две известные у нас в Китае реки, которые многие хотят увидеть лично", - считает генеральный менеджер аньхойского отделения китайского молодежного туристического агентства из города Хэфэй Чэнь Иканг.

Как сообщалось ранее, парк Нижнего Новгорода открыли в китайском городе Хэфэй.