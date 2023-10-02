ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 октября 2023 15:50  [55] ФАП после ремонта по нацпроекту открылся в селе Бахтызино Вознесенского округа
09 октября 2023 15:23  [87] Юрий Шалабаев встретился в Нижнем Новгороде с представителями китайских туроператоров
09 октября 2023 14:57  [96] Виктория Николаева: "Ребята очень старались и вложили самые искренние чувства в работы о своих педагогах"
09 октября 2023 14:34  [113] Тариф на проезд в плацкартных вагонах вырастет почти на 11% c 1 декабря
09 октября 2023 12:17  [151] Ненастная погода с температурой +3...+9° ждёт нижегородцев на этой неделе
09 октября 2023 11:45  [169] VK покажет школьникам технологии мессенджеров на "Уроке цифры"
09 октября 2023 11:32  [147] Депутат Госдумы Юрий Станкевич возьмет на контроль ряд вопросов по развитию Воскресенского округа
09 октября 2023 11:24  [158] Учитель из Нижнего Новгорода Анастасия Клевкова награждена Благодарственным письмом президента РФ
09 октября 2023 10:23  [227] Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню финансового благополучия
09 октября 2023 09:59  [215] Социальная кампания "Засветись" стартовала на дорогах Нижегородской области
Общество

Юрий Шалабаев встретился в Нижнем Новгороде с представителями китайских туроператоров

09 октября 2023 15:23  [87] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в рамках рекламно-информационного тура провел встречу с туроператорами Китая и ряда регионов России.

Глава города, в частности, рассказал туроператорам об истории Нижнего Новгорода, главных городских достопримечательностях, сообщил об установлении связей с городами-побратимами.

"Уверен, сегодняшнее ваше знакомство с городом получит продолжение в виде поездок многочисленных туристов из ваших городов, которые с удовольствием проведут время в Нижнем", - сказал Юрий Шалабаев.

В этот раз в рамках мероприятия акцент был сделан на привлечение китайских туристов в Нижний Новгород. Впрочем, и для москвичей Нижний Новгород уже стал любимым местом отдыха.

"Все, с кем я общаюсь в Москве, уже неоднократно бывали в Нижнем за последние пару лет. За короткое время город стал новой точкой притяжения на туристической карте нашей страны и известен не только среди российских туристов, но и среди иностранцев. Лично меня каждый раз поражают закаты. Сначала я думал, что это просто рекламный ход, но закаты над Стрелкой, действительно, очень красивые. А ещё здесь очень молодёжная атмосфера – все свободные и с удовольствием общаются друг с другом", - рассказал руководитель проектов управления международного взаимодействия комитета по туризму города Москвы Антон Харченко.

На встрече туроператоры подчеркнули, что русско-китайский туризм сейчас – динамично развивающееся направление международного сотрудничества.

"Нижний Новгород – очень красивый город с богатой культурой и огромным количеством достопримечательностей. Это является ключевым фактором для китайских туристов – можно приехать и насладиться прекрасными видами. Также это родина Горького, что представляет большой интерес наших туристов. В Китае очень любят творчество вашего земляка. И, конечно же, важным фактором является наличие Стрелки, слияния Волги и Оки – это две известные у нас в Китае реки, которые многие хотят увидеть лично", - считает генеральный менеджер аньхойского отделения китайского молодежного туристического агентства из города Хэфэй Чэнь Иканг.

Как сообщалось ранее, парк Нижнего Новгорода открыли в китайском городе Хэфэй.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Туризм Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph