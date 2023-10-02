Проект "Поддержка будет" для семей участников СВО реализуется в центре "УМка" в Чкаловске Общество

Фото: инклюзивный центр семьи и детства “УМка”

В инклюзивном центре "УМка" городского округа Чкаловск при поддержке Фонда президентских грантов реализуется проект "Поддержка будет", который направлен на оказание помощи семьям мобилизованных, людям, прибывшим с территории Донбасса и Украины, а также тем, кто находится в тяжелой жизненной ситуации.

В рамках проекта центр предоставляет услуги допобразования, присмотра и ухода. Сумма президентского гранта на эту инициативу в 2023 году составила около 5 млн рублей. В проект включено около 18 семей участников СВО и более 100 семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

"Любая семья, которая нуждается в помощи, может обратиться в наш центр, записаться к специалисту или на занятия. Важно, чтобы дети и родители могли заниматься творчеством, в нашем центре для этого работают курсы разной направленности. Летом был организован выезд в Ялту, где родители с детьми отдохнули на море и приняли участие в групповых тренингах. По программе "Каникулярная занятость" были организованы занятия для детей в летнее время", - рассказала руководитель центра "УМка" Анна Белоусова.

Для детей в центре организованы занятия в группе присмотра и ухода, занятия со специалистами - логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. Для родителей проводятся занятия в группе взаимной поддержки, они участвуют в семинарах и тренингах. Кроме того, проходят занятия в детско-родительских группах с участием специалистов. Также проектом предусмотрена возможность получения прямой помощи - обеспечение детей канцелярскими товарами для обучения, горячим питанием, семей - продуктовыми наборами.

"Общение с семьями, объединенными похожими жизненными ситуациями, - это очень важно. Людям и просто необходимо знать, что они не одни, что им помогают. Иногда человеку просто хочется поделиться сомнениями и переживаниями, а может, и радостью, и будет ценным уже то, что кто-то тебя выслушал, дал добрый совет", - рассказала жена участника СВО Наталья, посещающая занятия в центре.

Ранее сообщалось, что инклюзивный центр семьи и детства "УМка" в Чкаловске отметил 5-летие.