Нижегородец Михаил Малов стал чемпионом мира среди юношей по тайскому боксу Спорт

Фото: департамент физкультуры и спорта Нижнего Новгорода

Нижегородский спортсмен Михаил Малов завоевал золотую медаль на Первенстве мира по тайскому боксу (муайтай). Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Соревнования проходили в турецкой Анталии с 29 сентября по 9 октября. В турнире приняли участие более 1,5 тысячи спортсменов из 77 стран мира. В составе сборной России выступили 104 спортсмена из 30 регионов страны.

12-летний воспитанник спортивной школы №9 Михаил Малов выступал в весовой категории до 34 кг. Юношу тренирует Евгений Воронцов.

Согласно информации, в ходе турнира в своей весовой категории Михаил одержал победы над спортсменами из Эстонии, Турции и Республики Беларусь, а в финале одолел спортсмена из США.

Стоит отметить, что в общекомандном зачёте российская сборная по муайтай стала абсолютным лидером, завоевав 89 медалей: 54 золотые, 13 серебряных и 22 бронзовых.

Напомним, в 2021 году нижегородка Александра Лытова завоевала золото на Первенстве мира по тайскому боксу в соревнованиях среди девушек 12-13 лет.