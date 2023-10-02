Организация движения поменялась на перекрестке улиц Верхне-Печёрской и Германа Лопатина Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Круговое движение транспорта организовали на перекрестке улиц Верхне-Печёрской и Германа Лопатина. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

В департаменте отметили, что на перекрестке появились три новых направляющих транспорт островка, а центральный - был немного уменьшен.

"Для пешеходов обустроены два дополнительных перехода и подходы к ним. По газонной части основного островка безопасности проложен новый тротуар, соединяющий пешеходные переходы. Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Новая схема движения уменьшит заторы, возникающие на перекрестке. Особенно это оценят пассажиры общественного транспорта, подъезжающие с улицы Лопатина - это направление самое загруженное общественными перевозками", – рассказали специалисты городского департамента.

Специалисты отметили, что некоторые водители, двигаясь по Верхне-Печёрской со стороны улицы Бринского, по привычке считают себя на главной дороге и не пропускают транспорт с улицы Лопатина.

"Напомним, что по правилам дорожного движения транспортные средства, двигающиеся по круговому движению, обозначенному соответствующими дорожными знаками, имеют преимущество в движении, поэтому водители, подъезжающие по кругу со стороны улицы Лопатина к пересечению с улицей Верхне-Печерской, на участке улицы с движением со стороны улицы Бринского, должны проезжать перекресток первыми. Рекомендуем водителям быть внимательными на перекрестке и следовать указаниям дорожных знаков", – подчеркнули специалисты департамента.

Как сообщил ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, новые светофоры с желтым миганием установили на пешеходных переходах рядом с 15 школами, которые находятся вблизи крупных дорог.

"Это специальные светофоры для обозначения пешеходных переходов. Они работают в проблесковом режиме и предупреждают водителей о том, что нужно быть внимательнее. Сделано это, чтобы повысить безопасность дорожного движения. Также к 1 сентября обновили "зебру" на 417 пешеходных переходах у 239 образовательных учреждений – школ и детских садов. В дорожной разметке специально использовали желтый цвет, который привлекает больше внимания", – отметил глава города.

Напомним, что движение транспорта ограничили на улице Маршала Жукова в Нижнем Новгороде.