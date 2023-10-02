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Бизнес

Доля китайских брендов в выдачах автокредитов превысила 60%

09 октября 2023 18:20  [94] Бизнес

Россияне все активней пересаживаются на машины производства КНР. По данным ВТБ, с начала года спрос автозаемщиков на такие транспортные средства вырос в 2,5 раза: в сентябре уже 6 из 10 кредитов на новые машины приходились на китайские бренды.  По прогнозам экспертов, в 4 квартале интерес к авто из КНР усилится, и к концу 2023 года их доля может занять 70% от общего количества сделок.

Средний чек автокредита в ВТБ по итогам сентября составил около 1,9 млн млн рублей, что примерно на 147 тысяч больше показателя января. Наиболее популярной маркой китайского автопрома является Omoda – на этот бренд приходится более трети сделок. На втором месте - Changan  с долей 28%. Топ-3 замыкает Haval, который в сентябре приобрел примерно каждый десятый клиент ВТБ.

"Китайские автомобили стали вполне достойной заменой ушедшим из России европейским брендам. Продажи таких машин уже опережают не только показатели по машинам из Франции, Германии, Японии, но и традиционным лидерам – российским маркам. Еще в январе  в структуре выдач автокредитов ВТБ отечественные бренды занимали около 61%, китайские – примерно четверть, а в сентябре они фактически поменялись местами. Все более привлекательными для массового сегмента машины из КНР делает наличие гарантийных обязательств, отсутствие перебоев поставок запчастей и расширение модельного ряда – если в прошлом году на рынке были представлены практически одни кроссоверы, то в этом появилось уже несколько седанов. Мы ожидаем, что в четвертом квартале спрос россиян на китайские бренды усилится, и к концу года их доля может достичь 70%", – прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.

Ранее ВТБ оценил долю кредитных сделок на российском автомобильном рынке. По данным экспертов банка, по итогам января-августа физлица купили более 51% всех новых машин с привлечением автокредита. Этот показатель значительно превышает уровень за аналогичный период прошлого года (40,1%). В сегменте машин с пробегом за счет усиления работы дилеров наблюдается еще более выраженная динамика. По итогам августа здесь доля кредитных сделок составила 10%, что соответствует среднему значению в январе-августе, но в то же время превышает средний показатель за 2022 год (6%). По прогнозам ВТБ, несколько «охладить» сегмент в четвертом квартале может ужесточение политики регулятора и рост ставок.

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Теги:
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