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Общество

Нижегородская духовная семинария отмечает 30-летие своего возрождения

09 октября 2023 18:02  [91] Общество
Фото: Александр Чурбанов

Фото: Александр Чурбанов

Нижегородская духовная семинария (НДС) отмечает 30-летие своего возрождения, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

В Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода состоялась Божественная литургия, открывшая торжества, посвященные праздничной дате. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Сразу после завершения богослужения началась конференция "Сохранение исторической памяти: к 30-летию возрождения Нижегородской духовной семинарии", которая будет проходить в НДС 9-11 октября.

Места в президиуме заседания заняли митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов, заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, президент Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Роман Стронгин.

В пленарном заседании приняли участие викарий Нижегородской епархии епископ Сормовский Иннокентий, епископ Лысковский и Лукояновский Силуан, секретарь Нижегородского епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев, а также слушатели курсов повышения квалификации по догматическому и сравнительному богословию, которые пройдут на базе Нижегородской духовной семинарии 10-11 октября.
Слушателями курсов являются преподаватели догматического и сравнительного богословия из духовных семинарий и светских вузов России (44 высших учебных заведения), а также представители общецерковной аспирантуры и докторантуры, учебного комитета Русской Православной церкви, отдела Внешних церковных связей Русской Православной церкви, а также московской гимназии святителя Василия Великого. Всего в мероприятии принимают участие 109 слушателей, половина из них — в дистанционном формате.

В начале мероприятия с приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Георгий: "30 лет назад мне, монаху Троице-Сергиевой лавры, неоднократно приходилось слышать от разных людей, что возрождение Церкви невозможно. Звучал вопрос: зачем открывать храмы и обители, кто там будет служить, молиться? Зачем духовные школы открывать, кто там будет преподавать и учиться? А сейчас, спустя три десятка лет, мы видим, как Божиим промыслом все это возродилось, есть потребность у людей и в храмах, и в духовных школах, а главным образом – в духовной жизни. Нижегородская духовная семинария – яркий пример духовного возрождения. 30 лет назад жизнь духовной школы начиналась с двух полуподвальных помещений, и кто бы мог подумать, что учебное заведение получит такое развитие – сейчас его можно сравнить с крепким деревом, которое дает добрые плоды. За прошедшие годы семинария подготовила и выпустила тысячу священнослужителей, пять ее студентов стали архиереями. Семинария завоевала авторитет и заняла своем место в системе нижегородских высших учебных заведений. Мы храним память обо всех преподавателях, священнослужителям и мирянах, которые потрудились для возрождения Нижегородской духовной семинарии и стараемся быть достойными продолжателями их дела".

Также с приветственным словом к участникам конференции обратились Игорь Паньшин и Андрей Гнеушев. "От имени губернатора поздравляю всех присутствующих с 30-летием Нижегородской духовной семинарии. Это настоящая жемчужина духовного и нравственного развития на территории не только Нижегородской области, но всей нашей страны. Духовная семинария дает своим слушателям не просто образование, но и духовно-нравственное воспитание. Сегодня это высшее учебное духовное заведение, которое не только объединяет, но и учит искусству объединять людей", – отметил исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области и преподнес митрополиту Георгию образ Божией Матери "Скоропослушница".

В рамках конференции с докладом "Нижегородская духовная семинария накануне закрытия в 1918 году" выступил секретарь ученого совета, преподаватель семинарии по общей церковной истории иерей Иоанн Евдокимов. Руководитель учебно-методического отдела НДС иерей Илия Третьяков в своем выступлении рассказал о жизни, научной деятельности и пастырском служении выпускника семинарии 1913 года, профессора протоиерея Александра Ветелева.

В заключительной части конференции участникам был показан фильм телекомпании "Образ", посвященный 30-летней годовщине возрождения НДС.

Как сообщалось ранее, Нижегородская митрополия отправила гуманитарный груз в зону СВО.

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