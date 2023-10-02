Дорогу к деревне Егорово Воскресенского округа отремонтировали по нацпроекту БКД Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт дороги к деревне Егорово в Воскресенском округе Нижегородской области завершился по нацпроекту БКД.

По данным регионального министерства транспорта, общая протяженность отремонтированного участка составила 18 км, ремонт осуществлялся отрезками на протяжении трех лет.

Протяженность последнего участка составила 5 км, а общая стоимость работ составила 73 млн рублей. Дорога была отремонтирована согласно контракту в трехмесячный срок и уже принята комиссией после проведения лабораторного анализа качества использованных материалов.

Для ремонта подрядчиком были выбраны материалы и технологии, обеспечивающие повышенную долговечность при эксплуатации с большими нагрузками, поскольку дорогу активно использует лесозаготовительное предприятие.

Егорово - административный центр Егоровского сельсовета в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области, в деревне постоянно проживают около 300 человек. В деревне есть фельдшерско-акушерский пункт, общеобразовательная школа.

Всего в Воскресенском районе в этом году отремонтировано 14 км дорог. Все работы уже завершены.

Как сообщалось ранее, несколько дорог дополнительно отремонтируют в Богородском районе до конца 2023 года.