Электричество точечно отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 10 октября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 10 октября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 света не будет по четной стороне улицы Агрономической, 4-90; в Парниковом пер., 1-23А (нечет.); ул. Рыбинской, 1-30.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 будет обесточен многоквартирный дом на ул. Островского, 7; а также в частном секторе: по адресам: ул. Коминтерна, 326, 330, 336, 338, 342, 342а, 344, 346; Союзный пер., 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20; ул. Старая Канава, 55, 57, 59, 61, 63.

Кроме того, с 9:00 до 18:00 свет отключат в Сталелитейном пер., в домах 9, 15.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома в частном секторе Красной этны: ул. Кисловодская, 19; ул. Красноэтновская, 2-10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Пермская, 1-25.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 будет обесточен один многоквартирный дом на ул. Крылова, 1.