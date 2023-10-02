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Общество

Мызинский мост в Нижнем Новгороде частично перекрыли для ремонта

10 октября 2023 09:52  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

В Нижнем Новгороде стартовали профилактические работы на Мызинском мосту: специалисты проводят работы по техническому обслуживанию одного из деформационных швов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, работы продлятся двое суток, в связи с чем две полосы из трёх в направлении из Приокского в Ленинский район будут перекрыты.

В настоящее время рабочие находятся под деформационным швом внутри моста, а специализированные машины - на дорожном полотне моста.

Кроме того, сейчас готовится документация по плановому ремонту деформационного шва Мызинского моста. Предполагается, что ремонт будет проведён уже этой зимой».

В городской администрации попросили нижегородцев отнестись с пониманием к техническим работам.

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Теги:
Дороги Мосты Ремонтные работы
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