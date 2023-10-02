Депутаты Госдумы предложили проводить регулярный независимый аудит тарифов ЖКУ

Депутаты Госдумы предложили проводить ежегодный независимый аудит и экспертизу тарифов ЖКУ, указанных в платёжных квитанциях. Законопроект о соответствующих изменениях в Жилищный кодекс внесут в Госдуму 10 октября, сообщают "Известия".
Как прокомментировали авторы инициативы, проведение аудита позволит предупредить произвол управляющих компаний и необоснованное завышение тарифов.
По мнению депутатов, предлагаемая мера позволит не только контролировать работу управляющих компаний и лиц, участвующих в расчётах организаций, но и дать уверенность гражданам, что они не переплачивают.
Проверять УК и ресурсоснабжающие организации предлагается раз в полгода, а информацию о результатах размещать в открытом доступе.
Причём в случае выявления нарушений можно будет провести перерасчёт платы за ЖКУ, отказаться от обслуживания и сменить организацию.
Также, согласно законопроекту, в ряде случаев предусмотрены штраф в размере 50% от суммы завышения, возбуждение уголовного дела по факту растраты.
В документе указано, что проверку должна проводить независимая аудиторская организация, которая будет отбираться по результатам конкурса.
Введение проверок предлагается начать уже с 2024 года.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+