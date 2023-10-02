ОМК и "Больше, чем путешествие" будут вместе развивать промтуризм Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Группа ОМК и "Больше, чем путешествие" подписали соглашение о сотрудничестве и развитии туризма в Нижегородской области, где расположен один из крупных активов компании – выксунский завод ОМК.

Теперь участники программы – призеры и победители всероссийских конкурсов, олимпиад, авторы социально значимых проектов – смогут посетить с экскурсиями выксунский завод ОМК. Молодые люди увидят современные производства, пообщаются с металлургами, узнают об актуальных технологиях в промышленности, посетят единственный в России индустриальный стрит-арт-парк на территории действующего промышленного предприятия.

Первая группа туристов – студенты Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева – побывали на предприятии ОМК в Выксе в конце сентября.

"Участие в программе "Больше, чем путешествие" – это хорошая возможность привлечь на наше предприятие и в Выксу еще больше туристов. Мы будем сотрудничать с партнерами в рамках тематического трека "Промышленность и технологии". Поэтому участники не только получат незабываемые впечатления от яркого зрелищного производства, но и познакомятся с российской промышленностью, увидят в каких условиях и на каком современном оборудовании трудятся металлурги и инженеры. Возможно, в будущем кто-то из гостей захочет связать свою судьбу с металлургией", – рассказывает руководитель направления культурных проектов группы ОМК Наталия Щербакова-Юницкая.

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Олег Макаров отмечает, что создавать условия для профессионального и личностного развития молодых людей таким образом необходимо, учитывая, что сегодня особенно актуальна проблема нехватки квалифицированных кадров на предприятиях и поиска работы новоиспеченных выпускников вузов и ссузов.

"У участников программы есть возможность путешествовать по стране и одновременно проходить производственную практику и стажировки с последующим трудоустройством, а также осваивать необходимые навыки и знания для успешной карьеры, – говорит он. – Молодежь со всей страны может посетить перспективные предприятия, научные центры и пообщаться с профессионалами. Здесь выигрывают в том числе и сами компании, привлекая подготовленных и амбициозных профессионалов на работу. У многих заводов, промышленных центров и предприятий есть чем заинтересовать, удивить, что предложить хорошим специалистам".

Ранее сообщалось, что глава "ОМК-Участие" Ирина Седых выступила на дискуссии в рамках Сosmoscow.