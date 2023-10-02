Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2023 11:38  [54] Почти 1,4 тысячи поездок совершено нижегородцами по виртуальной соцкарте
10 октября 2023 11:33  [58] Профилактические работы на Мызинском мосту завершили досрочно
10 октября 2023 11:14  [80] ОМК и "Больше, чем путешествие" будут вместе развивать промтуризм
10 октября 2023 10:21  [101] Депутаты Госдумы предложили проводить регулярный независимый аудит тарифов ЖКУ
10 октября 2023 09:52  [167] Мызинский мост в Нижнем Новгороде частично перекрыли для ремонта
10 октября 2023 09:07  [127] Электричество точечно отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 10 октября
09 октября 2023 18:52  [340] Движение транспорта на участке улицы Горького будет изменено с 10 октября
09 октября 2023 18:34  [322] Дорогу к деревне Егорово Воскресенского округа отремонтировали по нацпроекту БКД
09 октября 2023 18:02  [251] Нижегородская духовная семинария отмечает 30-летие своего возрождения
09 октября 2023 17:47  [304] Посетителями ярмарки "Секреты мастеров" в Нижнем Новгороде с июня по октябрь стали почти 140 тысяч человек
Общество

Почти 1,4 тысячи поездок совершено нижегородцами по виртуальной соцкарте

10 октября 2023 11:38  [54] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Почти 1,4 тысячи поездок совершено нижегородцами в общественном транспорте по виртуальной социальной карте к началу октября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Нижегородская область в июле первым из регионов РФ присоединилась к эксперименту на портале "Госуслуги" с виртуальной соцкартой на базе карты "Мир".

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов отметил, что первые участники проекта оценили функциональность новой виртуальной социальной карты. Ведомство также собирает "обратную связь" для улучшения функционала новинки.

Для создания виртуальной соцкарты необходимо установить приложение MirPay на смартфон с операционной системой Android и возможностью бесконтактной оплаты. Далее необходимо заполнить заявление и ввести данные о карте в личном кабинете на портале "Госуслуги", выбрать из перечня льготную категорию и отправить заявку.

Льготный проезд станет доступен после того, как пользователь приложит смартфон к терминалу оплаты в общественном транспорте Нижегородской области с данной функцией. 

Дети-сироты смогут воспользоваться виртуальной соцкартой в муниципальном и межмуниципальном транспорте в Нижегородской области: в автобусах, трамваях, троллейбусах, метрополитене. Временные переселенцы могут воспользоваться ею также в железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и на канатной дороге. На стадии эксперимента документы для подтверждения права на льготный проезд также стоит иметь при себе.

Проект способствует решению задач национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, по цифровизации услуг для граждан.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Технологии Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph