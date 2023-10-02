Почти 1,4 тысячи поездок совершено нижегородцами по виртуальной соцкарте Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Почти 1,4 тысячи поездок совершено нижегородцами в общественном транспорте по виртуальной социальной карте к началу октября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Нижегородская область в июле первым из регионов РФ присоединилась к эксперименту на портале "Госуслуги" с виртуальной соцкартой на базе карты "Мир".

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов отметил, что первые участники проекта оценили функциональность новой виртуальной социальной карты. Ведомство также собирает "обратную связь" для улучшения функционала новинки.

Для создания виртуальной соцкарты необходимо установить приложение MirPay на смартфон с операционной системой Android и возможностью бесконтактной оплаты. Далее необходимо заполнить заявление и ввести данные о карте в личном кабинете на портале "Госуслуги", выбрать из перечня льготную категорию и отправить заявку.

Льготный проезд станет доступен после того, как пользователь приложит смартфон к терминалу оплаты в общественном транспорте Нижегородской области с данной функцией.

Дети-сироты смогут воспользоваться виртуальной соцкартой в муниципальном и межмуниципальном транспорте в Нижегородской области: в автобусах, трамваях, троллейбусах, метрополитене. Временные переселенцы могут воспользоваться ею также в железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и на канатной дороге. На стадии эксперимента документы для подтверждения права на льготный проезд также стоит иметь при себе.

Проект способствует решению задач национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, по цифровизации услуг для граждан.