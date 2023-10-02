Цифровые волонтеры обучают нижегородских пенсионеров пользоваться онлайн-сервисами для получения государственных и муниципальных услуг Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Цифровые волонтеры помогают жителям старшего поколения освоить современные онлайн-сервисы, чтобы пожилые люди могли самостоятельно в полной мере пользоваться государственными и муниципальными услугами. На «уроках» пенсионеры узнают, как можно, не выходя из дома, оплачивать услуги ЖКХ или записаться на прием к врачу, подать заявление в какое-либо ведомство и получить необходимую справку, а также решить многие другие вопросы.

Одно из первых занятий для людей пожилого возраста вместе с волонтерами провел региональный координатор партпроекта "Цифровая Россия" Константин Верховинский в Штабе общественной поддержки "Единой России".

"Наша программа для старшего поколения направлена, прежде всего, на обучение пользования госуслугами. А также и другими цифровыми сервисами, которых сейчас очень много и которые призваны облегчить жизнь. Но, к сожалению, не все умеют этим пользоваться. Также пенсионеры задают много вопросов и по пользованию гаджетами, и эту помощь тоже оказываем. Рассказываем, как установить приложение, какие важные моменты нужно учесть, как правильно пароль создать, двухфакторную модификацию запустить и так далее. Эти вещи очень взаимосвязаны: получается цифровая грамотность и информационная безопасность. Пользование госуслугами – это, по сути, части одной такой большой цифровой истории", - отметил координатор партпроекта.

По словам пенсионеров, такие уроки по цифровой грамотности – это для них шанс идти в ногу со временем. Благодаря таким проектам они становятся активными участниками информационного сообщества, получают навыки самостоятельно использовать современные технологии.

"Сегодня на занятии мы проходили новое приложение, связанное с госуслугами, оно называется "Решаем вместе". Для нас, пенсионеров, это очень полезно, здесь подробно описано, как можно решить свои проблемы с помощью электронных обращений в органы государственной власти. Оно объединяет все просьбы и пожелания", - поделился участник обучения Леонид Лузгин.

"Волонтеры очень внимательно подходили к каждому из нас, присутствующих "абитуриентов". Все подробно и доступно рассказывают. Если у кого-то что-то не получается, они подсказывают и показывают, как это сделать", - отметила работу волонтеров участница Галина Егорова.

В свою очередь цифровые волонтеры также проходят обучающие курсы.

"У нас есть специальные курсы, которые мы проходим по цифровой грамотности, по ведению тех же самых соцсетей, по госуслугам, для того, чтобы разбираться в полном функционале. И мы уже приходим на эти занятия подготовленными, - рассказал цифровой волонтер, студент ННГУ им. Лобачевского Максим Шахов. - Я год занимаюсь волонтерством. А цифровым волонтером стал потому, что у меня получается разбираться в технике, решил воспользоваться этой возможностью и для своего образования, и чтобы помогать другим. И когда удается помочь человеку решить проблему, испытываю внутреннее удовлетворение и радость. В наше время эта тема максимально актуальна. И еще очень важна связь между поколениями, когда студенты, молодежь общаются с людьми старшего возраста".

Узнать более подробную информацию о проекте и подать заявку на участие можно в группе ВКонтакте: "Цифровые волонтеры Нижний Новгород" vk.com/digitalvolunteers_nino.

Напомним, в Нижегородской области стартовал проект "Цифровые волонтеры". Он реализуется в рамках проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" при содействии министерства цифрового развития и связи Нижегородской области и ведущих ИТ-компаний.

В первую очередь, проект направлен на помощь людям старшего поколения в освоении современных технологий. Важная часть программы – знакомство с информационной безопасностью, защита от цифрового мошенничества. Кроме того, специальные программы предусмотрены и для школьников.

Стать цифровым волонтером могут студенты и учащиеся старших классов, увлеченные ИТ-сферой. Для них организованы специальные образовательные курсы. Кроме того, отличившиеся волонтеры получат возможность изучения ИT-профессий в профильных компаниях, участия в значимых тематических мероприятиях, форумах, семинарах.

Создание условий для активного долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России".