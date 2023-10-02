Нижегородская делегация в ходе выставки "Золотая осень" завоевала 90 медалей и дипломов

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
В ходе всероссийской аграрной выставки "Золотая осень-2023" делегация от Нижегородской области завоевала 90 медалей и дипломов по итогам различных отраслевых конкурсов.
Всего у региона 58 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых медалей.
Среди награжденных такие известные нижегородские производственные предприятия, как "Шахунское молоко", "Чернышихинский мясокомбинат", ООО "ПЗ "Пушкинское", ОАО "Хлеб" и многие другие.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя победителей от региона, подчеркнул, что участие в таких мероприятиях является стимулом для развития сферы АПК.
"Наши аграрии не только бьют рекорды, но и постоянно работают над улучшением качества продукции, проводят модернизацию, активно пользуясь мерами поддержки", - отметил Глеб Никитин.
Нижегородские предприятия АПК в рамках выставки представили 40 продуктовых брендов, а также племенных животных – крупный рогатый скот, коз и лошадей.
Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов поблагодарил всех участников нижегородской делегации за профессионализм и трудолюбие. Он также выделил разнообразие представленных достижений нижегородскими аграриями. Речь идет об успехах в области науки, ветеринарии, производстве продовольственных товаров.
Как сообщалось ранее, в рамках выставки Нижегородская область заключила шесть соглашений о сотрудничестве в сфере АПК.
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