Два пешехода погибли под колёсами автомобилей в Дзержинске Происшествия

На дорогах Нижегородской области 9 октября зафиксировано 12 ДТП, в которых 2 человека погибли, 10 участников дорожного движения получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Две смертельные автоаварии произошли в Дзержинске, а жертвами стали пешеходы.

Согласно информации, в 18:30 на пр. Свердлова возле дома №25 автомобиль Lada Priora под управлением 22-летнего водителя совершил наезд на 72-летнюю женщину, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила множественные травмы и была госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи, где впоследствии скончалась.

Второе ДТП случилось в 20:45 на пр. Циолковского, 75/1 на регулируемом пешеходном переходе: 53-летний мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате на него наехал УАЗ Patriot под управление 31-летнего водителя. Пешеход получил смертельное ранение.