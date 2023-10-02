Нижегородские застройщики отметили удобство получения градостроительного плана земельного участка Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские застройщики по итогам опроса от Минграда региона отмечают, что не сталкивались со сложностями при получении градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). Об этом сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

По данным ведомства, 95% застройщиков региона выделяют удобство получения всей необходимой документации.

Как отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова, на основе "обратной связи" от застройщиков ведомство формирует дальнейшие организационные и технологические шаги по совершенствованию предоставления госуслуг, в том числе с помощью региональной государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).

Также стало известно, что с 2018 по 2022 год количество оказанных услуг по выдаче градостроительных планов в нижегородской агломерации выросло в три раза. За 9 месяцев текущего года получено порядка 1.5 тысяч обращений. Правообладатель земельного участка практически всегда выбирает предоставление госуслуги в электронном виде.

Доступность получения информации о порядке предоставления услуги предприниматели оценили на 4,56 из 5 баллов, профессионализм сотрудников органов, предоставляющих услугу, - на 4,75 из 5 баллов. Общая оценка удовлетворенности качеством оказания услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка на территории нижегородской агломерации улучшилась по сравнению с итогами опроса в предыдущем квартале на 0,05 п.п. и составила 4,8 из 5 баллов.

Для удобства получения государственной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка разработана пошаговая инструкция. Подробная информация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, площадка КРТ в районе Больших Оврагов выставлена на торги.