Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
10 октября 2023 15:03  [37] Нижегородские застройщики отметили удобство получения градостроительного плана земельного участка
10 октября 2023 12:32  [132] Территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области в III квартале начали сопровождение 14 инвестпроектов
10 октября 2023 11:24  [146] Нижегородские компании приглашают на День поставщика "Строительство и ЖКХ"
10 октября 2023 11:04  [147] Электронные сервисы "ТНС энерго НН": с заботой о близких
09 октября 2023 18:20  [282] Доля китайских брендов в выдачах автокредитов превысила 60%
09 октября 2023 15:34  [279] Нижегородский дистрибьютор "СК-Трейд" улучшил показатели на 30% благодаря нацпроекту
09 октября 2023 13:26  [333] Почти 40 нижегородских предприятий принимают участие в переговорах бизнес-миссии с белорусскими компаниями
09 октября 2023 12:08  [286] ЦИСС Нижегородской области помог 12 социальным предпринимателям с бесплатным размещением рекламы
09 октября 2023 10:58  [304] Компании "ТНС энерго" выявили свыше 1100 "скрытых коммерсантов" в 2023 году
06 октября 2023 18:46  [541] Торговый дом "Шахунское молоко" будет поставлять свою продукцию в Узбекистан
Бизнес

Нижегородские застройщики отметили удобство получения градостроительного плана земельного участка

10 октября 2023 15:03  [37] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские застройщики по итогам опроса от Минграда региона отмечают, что не сталкивались со сложностями при получении градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). Об этом сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

По данным ведомства, 95% застройщиков региона выделяют удобство получения всей необходимой документации. 

Как отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова, на основе "обратной связи" от застройщиков ведомство формирует дальнейшие организационные и технологические шаги по совершенствованию предоставления госуслуг, в том числе с помощью региональной государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). 

Также стало известно, что с 2018 по 2022 год количество оказанных услуг по выдаче градостроительных планов в нижегородской агломерации выросло в три раза. За 9 месяцев текущего года получено порядка 1.5 тысяч обращений. Правообладатель земельного участка практически всегда выбирает предоставление госуслуги в электронном виде.

Доступность получения информации о порядке предоставления услуги предприниматели оценили на 4,56 из 5 баллов, профессионализм сотрудников органов, предоставляющих услугу,  - на 4,75 из 5 баллов. Общая оценка удовлетворенности качеством оказания услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка на территории нижегородской агломерации улучшилась по сравнению с итогами опроса в предыдущем квартале на 0,05 п.п. и составила 4,8 из 5 баллов.

Для удобства получения государственной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка разработана пошаговая инструкция. Подробная информация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, площадка КРТ в районе Больших Оврагов выставлена на торги.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph