Сертификация арбузов

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Перед выпуском арбузов или дынь на рынок проводятся испытания. Их цель – подтверждение безопасности и качества, отсутствия в составе плодов опасных веществ. Если продукт соответствует установленным нормам, продавец получает разрешительный документ – декларацию ТР ТС. Документ дает право законной продажи. Его отсутствие – основание для привлечения к ответственности по КоАП РФ.
Как и на все продовольственные товары, на плодовоовощную продукцию оформляется декларация. Сертификат на арбуз – это документ, регистрируемый в добровольном порядке для получения дополнительных преимуществ на рынке. Пройти сертификацию можно после декларирования.
Оформление декларации – обязанность российских предпринимателей и участников внешнеэкономической деятельности (импортеров). Наличие документа свидетельствует об отсутствии риска для здоровья при потреблении продукции в пищу.
Безопасность арбузов контролируется по ТР ТС 021/2011. Это технический регламент, который действует в ЕАЭС. Настоящим документом установлено также еще одно требование для пищевых предприятий – внедрение стандарта HACCP. Принципы ХАССП направлены на выявление, анализ и контроль рисков, которые негативно влияют на качество продуктов.
Декларирование проводится по схемам:
Для оценки безопасности проводятся испытания образцов в лаборатории. Во время оценочной процедуры проверяются:
В продажу не допускаются раздавленные, загрязненные, недостаточно зрелые или перезрелые (гнилые) продукты. Плод должен быть свежим и иметь цвет, форму и размер, свойственные зрелому арбузу.
Результаты исследований вносятся в протоколы. На их основании осуществляется регистрация декларации в реестре ФСА (при полном соответствии нормам, указанным в ТР ТС).
Декларация действует максимально 5 лет.
Для декларирования потребуются:
Для таможенного оформления импортер должен получить письмо от лаборатории на ввоз образцов в РФ.
Для прохождения сертификационных мероприятий предприниматель направляет заявку и соответствующий комплект документов. Процедура состоит из нескольких этапов:
Декларирование предприниматель проводит сам или делегирует процедуру специалистам. Для регистрации декларации в реестре ФСА потребуется электронная подпись.
После оформления разрешительного документа товар маркируется знаком «ЕАС». Это знак обращения, подтверждающий соответствие продукции требованиям регламентов ЕАЭС.
Предприниматель также разрабатывает этикетку. Маркировочные сведения включают в себя:
Потребительская маркировка на продовольственных продуктах нужна для ознакомления потребителя с информацией о качестве, безопасности и происхождении продукции. Требования к маркировке указаны в ТР ТС 022/2011.
Добровольная сертификация заключается в проверке качества товаров по требованиям ГОСТ или ТУ (тех.условия). Процедура дает возможность:
На арбузы распространяется стандарт ГОСТ 7177-2022. Также применяются другие стандарты или разрабатываются собственные ТУ.
Проверяемые показатели выбирает заявитель. Это могут быть:
Внедрение на предприятии системы менеджмента по стандарту ИСО 22000 также помогает оптимизировать бизнес-процессы и обеспечить стабильный выпуск товара должного качества.
Оценка качества продукции – сложная процедура, требующая ответственного подхода. Ошибки и неточности недопустимы – из-за них сертификационный орган может отказать в выдаче сертификата. За неправильное декларирование предпринимателю придется уплатить штраф. Чтобы избежать негативных последствий для бизнеса и сэкономить время, обратитесь за помощью к специалистам центра сертификации пищевой продукции «Sertfood». Поможем на всех этапах оформления документов.
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