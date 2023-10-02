Сертификация арбузов

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Перед выпуском арбузов или дынь на рынок проводятся испытания. Их цель – подтверждение безопасности и качества, отсутствия в составе плодов опасных веществ. Если продукт соответствует установленным нормам, продавец получает разрешительный документ – декларацию ТР ТС. Документ дает право законной продажи. Его отсутствие – основание для привлечения к ответственности по КоАП РФ.

Нужен ли сертификат на арбуз

Как и на все продовольственные товары, на плодовоовощную продукцию оформляется декларация. Сертификат на арбуз – это документ, регистрируемый в добровольном порядке для получения дополнительных преимуществ на рынке. Пройти сертификацию можно после декларирования.

Оформление декларации – обязанность российских предпринимателей и участников внешнеэкономической деятельности (импортеров). Наличие документа свидетельствует об отсутствии риска для здоровья при потреблении продукции в пищу.

Безопасность арбузов контролируется по ТР ТС 021/2011. Это технический регламент, который действует в ЕАЭС. Настоящим документом установлено также еще одно требование для пищевых предприятий – внедрение стандарта HACCP. Принципы ХАССП направлены на выявление, анализ и контроль рисков, которые негативно влияют на качество продуктов.

Особенности декларирования пищевой продукции

Декларирование проводится по схемам:

1д, 3д – для проверки соответствия продуктов серийного выпуска;

2д – для декларирования партии товаров.

Для оценки безопасности проводятся испытания образцов в лаборатории. Во время оценочной процедуры проверяются:

внешний вид – целостность арбузной коры, отсутствие трещин и других повреждений;

безопасность состава – отсутствие патогенных микроорганизмов, пестицидов, нитратов и других вредных для здоровья веществ;

отсутствие яиц гельминтов;

отсутствие повреждений вредителями, заболеваниями, свойственными растительной продукции и иные показатели.

В продажу не допускаются раздавленные, загрязненные, недостаточно зрелые или перезрелые (гнилые) продукты. Плод должен быть свежим и иметь цвет, форму и размер, свойственные зрелому арбузу.

Результаты исследований вносятся в протоколы. На их основании осуществляется регистрация декларации в реестре ФСА (при полном соответствии нормам, указанным в ТР ТС).

Декларация действует максимально 5 лет.

Необходимые документы для декларации арбузов

Для декларирования потребуются:

заявка с данными об объекте оценки и признаками, идентифицирующими его (коды ТН ВЭД / ОКПД2);

копии регистрационных свидетельств заявителя (ИНН/ОГРН);

образцы для испытаний;

ГОСТ, ТУ (тех.условия), применяемые в компании (для российских изготовителей);

сертификаты ИСО (при наличии).

Для таможенного оформления импортер должен получить письмо от лаборатории на ввоз образцов в РФ.

Порядок сертификации арбузов

Для прохождения сертификационных мероприятий предприниматель направляет заявку и соответствующий комплект документов. Процедура состоит из нескольких этапов:

анализа документации компании, представленной заявителем;

отбора образцов;

исследований образцов в лаборатории;

оценки результатов и их внесения в протоколы;

принятия решения о выдаче заявителю декларации;

внесения сведений о выданном документе в реестр.

Декларирование предприниматель проводит сам или делегирует процедуру специалистам. Для регистрации декларации в реестре ФСА потребуется электронная подпись.

Правила обязательной маркировки

После оформления разрешительного документа товар маркируется знаком «ЕАС». Это знак обращения, подтверждающий соответствие продукции требованиям регламентов ЕАЭС.

Предприниматель также разрабатывает этикетку. Маркировочные сведения включают в себя:

наименование продукта;

сорт;

вес, размеры;

страну происхождения;

информацию о производителе (название, адрес);

номер партии;

дату сбора урожая;

дату упаковки;

пищевую ценность (содержание белков, жиров, углеводов);

энергетическую ценность (калорийность);

сроки и условия хранения;

обозначение действующего стандарта, которому соответствует продукт;

дополнительные сведения.

Потребительская маркировка на продовольственных продуктах нужна для ознакомления потребителя с информацией о качестве, безопасности и происхождении продукции. Требования к маркировке указаны в ТР ТС 022/2011.

Добровольная сертификация арбузов

Добровольная сертификация заключается в проверке качества товаров по требованиям ГОСТ или ТУ (тех.условия). Процедура дает возможность:

укрепить доверие потребителя;

создать положительную репутацию бренда;

использовать в рекламных целях дополнительные знаки качества на маркировке;

решать различные маркетинговые задачи.

На арбузы распространяется стандарт ГОСТ 7177-2022. Также применяются другие стандарты или разрабатываются собственные ТУ.

Проверяемые показатели выбирает заявитель. Это могут быть:

отсутствие в составе нитратов или других токсичных веществ;

сроки годности и т.д.

Внедрение на предприятии системы менеджмента по стандарту ИСО 22000 также помогает оптимизировать бизнес-процессы и обеспечить стабильный выпуск товара должного качества.

Как получить сертификат на арбуз

Оценка качества продукции – сложная процедура, требующая ответственного подхода. Ошибки и неточности недопустимы – из-за них сертификационный орган может отказать в выдаче сертификата. За неправильное декларирование предпринимателю придется уплатить штраф. Чтобы избежать негативных последствий для бизнеса и сэкономить время, обратитесь за помощью к специалистам центра сертификации пищевой продукции «Sertfood». Поможем на всех этапах оформления документов.

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