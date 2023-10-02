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Происшествия

Ученицы распылили перцовый газ в коридоре школы Московского района

10 октября 2023 15:27  [111] Происшествия

Ученицы одной из школ Московского района областного центра решили сорвать уроки - и договорились распылить в учебном заведении перцовый газ. Отвечать за их действия по закону придётся родителям. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, в отделение полиции №4 УМВД по Нижнему Новгороду 9 октября поступило сообщение от заместителя директора одной из школ, что кто-то распылил газ из перцового баллончика в коридоре первого этажа. В результате одна из школьниц почувствовала себя плохо и ей понадобилась медицинская помощь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли баллончик и установили, что ученицы 9 класса договорились сорвать учебный процесс.

Как пояснили в полиции, ввиду того, что школьницы не достигли возраста, с которого наступает административная ответственность, с ними проведена разъяснительная беседа. А вот в
в отношении матерей 15-летней и 14-летней учениц составлены административные протоколы по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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Теги:
МВД Московский район
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