Более 2 000 нижегородцев пройдут обучение в корпоративном университете добровольцев Общество

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области состоялось торжественное открытие корпоративного университета добровольцев. Об этом сообщили в АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

Это открытая образовательная площадка, которая позволяет объединить активных граждан в возрасте от 14 до 80 лет, стремящихся к реализации своих возможностей в добровольчестве. Всего "студентами" университета станут более 2 000 нижегородцев.

Организатором проекта выступает АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", Корпоративный университет правительства Нижегородской области при поддержке правительства региона.

Почетными гостями торжественной церемонии стали депутат Законодательного собрания Нижегородской области Соломон Апоян, исполнительный директор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Роман Марков, директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева и директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Целью корпоративного университета является повышение уровня подготовки добровольцев от 14 до 80 лет, проживающих на территории Нижегородской области, для участия в организации и проведении крупнейших спортивных, культурных, массовых, патриотических и других мероприятий.

"Запускаем масштабный проект, впервые делаем его для всех добровольцев Нижегородской области, и это важный рывок для развития волонтерства на территории региона. В рамках университета предусмотрено обучение формированию личного бренда и самопрезентации, созданию команды и работе в ней. Также запланирован проектный блок и блок неформальных мероприятий для сближения обучающихся. Приглашаем каждого добровольца к участию, темы подобрали актуальные, уверена, что будет интересно и тем, кто только погружается в нашу деятельность, и уже опытным волонтерам", - рассказала директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Образовательная программа включает 12 основных модулей - личный бренд, самопрезентация, создание команды и работа с ней, управление проектами, неформальные мероприятия и др. Занятия пройдут в формате иммерсивных погружений, риск-сессий, открытых диалогов, панельных дискуссий, воркшопов и др.

По окончании обучения состоится выездное мероприятие, на котором выпускники выполнят итоговые задания и получат сертификаты образца Корпоративного университета правительства Нижегородской области об успешном прохождении образовательной программы.

Стать участником корпоративного университета добровольцев можно, написав в сообщения в группе "Волонтерский центр Нижегородской области" в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/volcentr_nnov, а также позвонив по номеру горячей линии: +7 (800) 222-00-13.