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Общество

Медик – участник СВО: "Я там, где должен быть"

10 октября 2023 16:18  [65] Общество
Фото: Дом народного единства

Фото: Дом народного единства

Военный медик из Новосибирска год прослужил в рядах ЧВК, заслужил награды, в том числе две медали за Бахмут. Этой осенью он решил вернуться на СВО и заключил контракт с Министерством обороны РФ именно от Нижегородской области.

"На СВО работал врачом. Также есть опыт стрелкового и артиллерийского боя. Жду команды, чтобы отправиться обратно в зону специальной военной операции. Медики там очень нужны", - рассказал военнослужащий.

Говорит, что принял решение пойти на СВО по наказу бабушки. Такова была ее последняя воля.

"Моя бабушка Зоя Ивановна, когда я сказал ей, что фашисты снова голову подняли, спросила меня: "А что ты делаешь здесь?!". Я ответил: "Бабушка, я же не воин". А она мне сказала, что, раз умею лечить, должен идти. И я пошел на СВО", - поделился медик.

Военный признался, что перед тем, как попасть на передовую, считал себя профессионалом высокого класса. Там понял, что у медицины в военно-полевых условиях мало общего с больничным комфортом. Научился применять свои умения на поле боя.

"Долго искал место в жизни. Сейчас чувствую, что все правильно. Я там, где должен быть", - отмечает доброволец.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/.

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Теги:
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