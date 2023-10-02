Молодежная рабочая группа привлечена к разработке концепции развития улицы Грузинской Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Заксобрании Нижегородской области прошло совещание молодежной рабочей группы под председательством депутата Василия Суханова по развитию улицы Грузинской.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, в состав группы вошли студенты 2-4 курсов ННГАСУ а также руководитель АНО "АСИРИС" Илья Лагутин.

По словам Василия Суханова, улица Грузинская имеет большой потенциал для развития, в настоящее время рассматривается сразу несколько предложений по реновации данной территории.

"Мы понимаем, что эта локация включает в себя множество будущих точек притяжения, которыми должны стать объекты культурного наследия. Вместе с тем нам необходим свежий, креативный взгляд на качественное наполнение будущей концепции ее развития", - отметил парламентарий.

В рамках заседания рабочей группы студенты ННГАСУ получили творческое задание на тему разработки личного видения улицы Грузинской. В ближайшее время молодые люди отправятся на специальную "экскурсию" по этой улице.

Так, предстоит решить ряд инфраструктурных проблем "Грузинки", в том числе обеспечение улицы парковочными местами, гостиницами, музеями.

Участники совещания также обратили внимание на важность соблюдения баланса между туристическим потенциалом локации и интересами нижегородцев.

Напомним, что депутат ЗСНО Василий Суханов выступил за разработку концепции развития улицы Грузинской.