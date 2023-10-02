Евгений Люлин стал наставником проекта "Дорога Единства" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин провёл обзорную экскурсию для учеников школы №139 Московского района Нижнего Новгорода в рамках историко-патриотического проекта "Дорога Единства".

Депутаты Законодательного Собрания продолжают серию тематических экскурсий для нижегородских школьников и студентов, знакомя их со знаковыми местами города и предлагая дополнить новыми фактами школьные знания о его истории и биографиях известных личностей. Рассказ парламентариев дополняет руководитель проекта "Дорога Единства" Александр Сериков.

Началась экскурсия по Нижегородскому Кремлю с осмотра экспоната истребителя ЛА-7, являющегося частью мемориала "Горьковчане – фронту". Истребитель, признанный одной из лучших боевых машин времён Великой Отечественной войны, выпускался на Горьковском авиазавода имени Орджоникидзе (сегодня это завод "Сокол"). На этой странице истории Евгений Люлин остановился подробнее, рассказав ученикам о том, как авиазавод дал ему путёвку в жизнь.

"Я проработал на авиазаводе четверть века, это моё родное предприятие. Вдвойне приятно для меня видеть, как сейчас развивается завод. "Сокол" находится на передовых позициях по внедрению «бережливого производства». Эффективно идёт подготовка рабочих кадров, будущих управленцев, которым открываются большие перспективы, между прочим, уже со студенческой скамьи. С заводом активно сотрудничают нижегородские вузы, "Сокол" становится новым центром авиастроительного образования", - сообщил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Затем экскурсионная группа переместилась к мемориалу "Горьковчане — фронту", где школьники узнали много нового об истории Горьковского автомобильного завода в годы Великой Отечественной войны. Так, за годы войны Горьковский автозавод выпустил 9 тысяч самоходок, что составляло 40 процентов производства всей страны. Кроме того, завод в кратчайшие сроки стал ведущим предприятием, наладив выпуск легкового армейского автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-64, тогда на фронт было отправлено почти 6 тысяч таких машин.

Школьники также посетили Михайло-Архангельский Собор, являющийся одним из старейших храмов Нижнего Новгорода и памятник Князю Георгию и святителю Симону. А затем возложили цветы к Вечному огню.

Завершилась экскурсия в стенах Законодательного Собрания, где Евгений Люлин рассказал школьникам о том, как идёт работа над подготовкой и принятием законопроектов, а также ответил на вопросы учеников.

"Впечатлена рассказом Евгения Борисовича, он не только через личный пример показал, какие задачи решали оборонные предприятия, но и доступно объяснил, чем сейчас живут нижегородские заводы. И, в том числе, рассказал о мерах поддержки промышленной отрасли, которые разрабатывают как раз в региональном парламенте", - поделилась впечатлениями ученица 8-го класса 139-ой школы София Галеева.

"По историческому маршруту "Дорога Единства" уже прошла тысяча школьников, планируется, что всего в проекте примут участие пять тысяч человек. Считаю, что это уникальная возможность для подрастающего поколения узнать о подвигах их выдающихся земляков не просто из учебников, а своими глазами увидев вклад горьковчан в Победу, образцы техники и вооружения, многих из которых и сейчас стоят на страже нашей Родины. Искренне благодарен авторам проекта, разработавшим этот маршрут, уверен, что он обязательно будет дополняться новыми локациями. И с удовольствием вновь попробую себя в роли экскурсовода, благо рассказать есть о чём", - подвёл итоги экскурсии Евгений Люлин.

Ранее Евгений Люлин вручил паспорта граждан РФ активистам молодёжных организаций.