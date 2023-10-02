Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Творческий конкурс ёлочных украшений "Горьковская игрушка"
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
10 октября 2023 18:35  [93] Нижегородское ООО "Ивитек" на 40 процентов увеличило выработку благодаря нацпроекту "Производительность труда"
10 октября 2023 15:03  [150] Нижегородские застройщики отметили удобство получения градостроительного плана земельного участка
10 октября 2023 12:32  [200] Территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области в III квартале начали сопровождение 14 инвестпроектов
10 октября 2023 11:24  [193] Нижегородские компании приглашают на День поставщика "Строительство и ЖКХ"
10 октября 2023 11:04  [197] Электронные сервисы "ТНС энерго НН": с заботой о близких
09 октября 2023 18:20  [322] Доля китайских брендов в выдачах автокредитов превысила 60%
09 октября 2023 15:34  [312] Нижегородский дистрибьютор "СК-Трейд" улучшил показатели на 30% благодаря нацпроекту
09 октября 2023 13:26  [371] Почти 40 нижегородских предприятий принимают участие в переговорах бизнес-миссии с белорусскими компаниями
09 октября 2023 12:08  [309] ЦИСС Нижегородской области помог 12 социальным предпринимателям с бесплатным размещением рекламы
09 октября 2023 10:58  [332] Компании "ТНС энерго" выявили свыше 1100 "скрытых коммерсантов" в 2023 году
Бизнес

Нижегородское ООО "Ивитек" на 40 процентов увеличило выработку благодаря нацпроекту "Производительность труда"

10 октября 2023 18:35  [93] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское предприятие-участник нацпроекта "Производительность труда" ООО "Ивитек" подвело итоги внедрения бережливых технологий. 

Предприятие производит растворители, грунтовки и моющие средства. Бережливые технологии на производстве помогали внедрять эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

"Инструменты нацпроекта "Производительность труда" позволяют устранить издержки, не вкладывая дополнительных средств. Так, в ООО "Ивитек" эксперты РЦК помогли ускорить процесс переналадки оборудования более чем в 3 раза – с 61 до 18 минут.  Вместе с внедрением других инструментов бережливого производства это позволило увеличить выработку на пилотном участке почти на 40 процентов", – рассказал и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он уточнил, что эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия выбрали в качестве пилотного потока процесс изготовления жидких бытовых моющих средств, который обеспечивает более 35% выручки предприятия.

По словам руководителя проектов регионального центра компетенций Тихона Ундалова, специалисты организации обучили бережливым технологиям 17 сотрудников предприятия и подготовили двух внутренних тренеров.

"Мы предложили ряд улучшений пространства на производственной площадке согласно системе 5S, а также проанализировали и систематизировали работу пилотного участка. Нововведения позволили существенно разгрузить технические помещения и комнаты для хранения расходников и готовой продукции", - сообщил Тихон Ундалов.

Как сообщили в региональном Минпроме, ООО "Ивитек" активно использует возможности государственной поддержки, в том числе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"За последние несколько лет компания заключила шесть договоров поручительства на сумму 75 миллионов рублей с региональной гарантийной организацией и получила около 150 миллионов рублей в виде банковских кредитов. Эта господдержка помогла предприятию запустить новый цех по производству импортозамещающей линейки бытовой химии", – рассказал Максим Черкасов.

Ранее сообщалось, что нижегородский дистрибьютор "СК-Трейд" улучшил показатели на 30% благодаря нацпроекту.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph