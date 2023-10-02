Нижегородское ООО "Ивитек" на 40 процентов увеличило выработку благодаря нацпроекту "Производительность труда" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское предприятие-участник нацпроекта "Производительность труда" ООО "Ивитек" подвело итоги внедрения бережливых технологий.

Предприятие производит растворители, грунтовки и моющие средства. Бережливые технологии на производстве помогали внедрять эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

"Инструменты нацпроекта "Производительность труда" позволяют устранить издержки, не вкладывая дополнительных средств. Так, в ООО "Ивитек" эксперты РЦК помогли ускорить процесс переналадки оборудования более чем в 3 раза – с 61 до 18 минут. Вместе с внедрением других инструментов бережливого производства это позволило увеличить выработку на пилотном участке почти на 40 процентов", – рассказал и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он уточнил, что эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия выбрали в качестве пилотного потока процесс изготовления жидких бытовых моющих средств, который обеспечивает более 35% выручки предприятия.

По словам руководителя проектов регионального центра компетенций Тихона Ундалова, специалисты организации обучили бережливым технологиям 17 сотрудников предприятия и подготовили двух внутренних тренеров.

"Мы предложили ряд улучшений пространства на производственной площадке согласно системе 5S, а также проанализировали и систематизировали работу пилотного участка. Нововведения позволили существенно разгрузить технические помещения и комнаты для хранения расходников и готовой продукции", - сообщил Тихон Ундалов.

Как сообщили в региональном Минпроме, ООО "Ивитек" активно использует возможности государственной поддержки, в том числе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"За последние несколько лет компания заключила шесть договоров поручительства на сумму 75 миллионов рублей с региональной гарантийной организацией и получила около 150 миллионов рублей в виде банковских кредитов. Эта господдержка помогла предприятию запустить новый цех по производству импортозамещающей линейки бытовой химии", – рассказал Максим Черкасов.

Ранее сообщалось, что нижегородский дистрибьютор "СК-Трейд" улучшил показатели на 30% благодаря нацпроекту.