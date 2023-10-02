Нижегородское АО "РУМО" получит грант на 250 миллионов рублей Экономика

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Нижегородское АО "РУМО" получит грант в сумме 250 млн рублей на создание нового импортозамещающего производства. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, средства направляются по линии Центра поддержки инжиниринга и инноваций по федеральной программе "Технологическое доращивание".

"Собственный проект предприятия связан с организацией производства газомотокомпрессоров для нефтегазовой отрасли. Это позволит заместить импортные аналоги. На нижегородскую разработку уже есть потенциальный заказчик" - написал губернатор.

Всю необходимую поддержку по данному проекту оказал Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что серийное производство импортозамещающей пленки запустили в Урене.