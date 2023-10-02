Электричество точечно отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 11 октября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 11 октября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 14:00 обесточены несколько зданий на проспекте Гагарина: 23а, 23в, 23г.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 света не будет на ул. Агрономической, 141, 143, 145, 147, 149, 150, 151, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178; ул. Эльтонская, 1-10, 12, 14, 16, 18, 20; в пер. Головнина, по ул. Михайловской и Проломной; на ул. Кадочка,15, 17; ул. Ломоносова, 21, 23, 25; ул. Ошарская, 79а-91а.

На Автозаводе с 13:00 до 17:00 электричество отключат в двух жилых домах по пр. Молодежному, № 4 и 6.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в домах частного сектора Высокова и Копосова: ул. Андреева, 1-57а; ул. Меднолитейная, 2-46 (чет.), 52а, 52б; ул. Кима, 193-259 (нечет.).

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 без электричества останутся многоквартирные дома по адресам: ул. Героя Попова, 39, 39/1; Ермака пер., 4-10; ул. Карповская - полностью, ул. Порядковая, 2а.

С 10:00 до 13:00 будут обесточены жилые дома на пр. Ленина, 61/1, 63/1.

В Канавинском районе на Мещере с 9:30 до 16:00 свет отключат в многоквартирном доме на ул. Пролетарской, 2.

С 10:00 до 15:00 отключения электроэнергии запланированы на ул. Карла Маркса, 5, 7, 11, 13, 15; ул. Сергея Акимова, 34.