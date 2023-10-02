Нижегородский детсад №198 эвакуировали из-за сообщения о пожаре

Более 80 человек было эвакуировано из детского сада №198 в Нижнем Новгороде из-за сообщения о пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в детском саду на улице Челюскинцев в Автозаводском районе поступило сегодня в 10:12.
Прибывшие на место спасатели установили, что произошло короткое замыкание электропроводки стиральной машины в подвальном помещении. Возгорания не последовало.
Тем не менее, из здания был эвакуирован 81 человек, в том числе 63 воспитанника дошкольного образовательного учреждения.
В результате инцидента никто не пострадал, добавили в МЧС.
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