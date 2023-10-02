Елена Шальнова стала "Супер-бабушкой Нижнего Новгорода - 2023" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Декада пожилого человека в Нижнем Новгороде завершилась ежегодным конкурсом "Супер-бабушка", в котором приняли участие представительницы от каждого района города в возрасте от 60 до 82 лет. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации Нижнего Новгорода.

Конкурсантки продемонстрировали жюри и зрителям свои таланты, представили музыкальные и танцевальные номера, а также творческие работы, сделанные своими руками. Главное требование конкурса для всех участниц — это наличие внуков.

По результатам выступлений жюри определило "супер-бабушку", которой стала представительница Ленинского района Елена Шальнова.

"О конкурсе я услышала ещё в прошлом году. Конечно, он меня заинтересовал. И в этом году решила принять участие сама. У меня пять внуков, и они мне очень помогали в подготовке", - рассказала Елена Шальнова.

Участниц на конкурсе поддерживали родственники, друзья и активисты советов ТОС и соседских центров.

Как отметил заместитель директора департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации Нижнего Новгорода Даниил Кормщиков, конкурс "Супер-бабушка" — это отличный пример активного долголетия. "Он демонстрирует, что будучи бабушкой можно оставаться активным человеком, участвовать в различных мероприятиях, расширять круг общения. Это как раз одна из задач, которую мы решаем в ТОСах и соседских центрах по поручению главы города Юрия Шалабаева", – сообщил он.



"Супер-бабушки" показывают всем, какими нужно быть: активными, позитивными, добрыми. Они любят свои семьи, своих детей и внуков, заботятся о них и показывают им образец мудрости и оптимизма. Многие из них занимаются волонтерством. Это здорово, что бабушки являются таким хорошим примером для молодого поколения", – подчеркнула директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что набор на курсы "Серебряный хакер" объявлен в соседских центрах Нижнего Новгорода.