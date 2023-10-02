ГУАД расторгнет контракт с подрядчиком по ремонту проспекта Циолковского в Дзержинске Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

ГУАД Нижегородской области планирует расторгнуть контракт с подрядчиком по ремонту проспекта Циолковского в Дзержинске.

Как сообщили в ГУАД, по контракту все работы на объекте, включая участок Решетихинского шоссе и подходы к Желнинскому мосту должны были завершиться 30 сентября.

Однако в настоящее время, по данным ведомства, верхний слой асфальтобетона уложен только на 15%. Общая протяженность ремонтируемых участков - 5,36 км, ширина – от 7 до 12 м.

КАк пояснил и.о.директора нижегородского ГУАД Леонид Самухин, еще с конца июня ведомство трижды указывало подрядчику на соблюдение сроков контракта, однако ответов получено не было.

"Если после уведомления о расторжении контракт не будет выполнен в 10-дневный срок, Главное управление автомобильных дорог намерено в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков", - добавил он.

Глава Дзержинска Иван Носков подчеркнул, что данная фирма больше не будет работать в Дзержинске. Основной задачей мэр назвал завершение всех работ на объекте до наступления зимнего периода.

Ранее сообщалось, что ремонт проспекта Циолковского по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" стартовал в Дзержинске.