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Общество

Первые соцобъекты подключили к газу по программе социальной догазификации

11 октября 2023 16:36  [86] Общество

Первые шесть социальных объектов к газу подключили на ВКС с регионами, который провели секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"Год назад глава государства поручил включить в программу социальной догазификации школы, детские сады, поликлиники, больницы, ФАПы. Были собраны потребности с регионов. Общий потенциал программы – 3 тысячи объектов. Сегодня мы запустим газ на шести объектах. Это здание врача общей практики и амбулатории в Краснодарском крае, фельдшерско-акушерские пункты в Оренбурге, Адыгее и Татарстане, школы в Курской и Саратовской областях", - сообщил Андрей Турчак.

Всего на догазификацию соцобъектов от регионов уже принято более 470 заявок.

Секретарь Генсовета "Единой России" также добавил, что в целом по программе социальной догазификации заключен миллион договоров. Газ доведен до границ 720 тысяч участков.

"Решением Президента льготные категории граждан получили возможность компенсировать свои расходы на газификацию. Это позволяет подключаться семьям с разным уровнем достатка. И делает президентскую программу социальной догазификации по-настоящему востребованной", - подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь Сергей Густов отметил, что газопроводы по программе социальной догазификации построены более чем к 100 соцобъектам.

"География объектов догазификации - вся страна. От Калининграда до Камчатки. Наша задача - создать условия для комфортной жизни людей, надежной работы медицинских, образовательных учреждений. Использование сетевого газа - надежный, экологичный, экономичный, доступный, безопасный вид топлива", - сказал он. 

"В Нижегородской области идет активная работа по газификации фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме этого подаются заявки от образовательных организаций. Это важно для социальных учреждений, позволяет  расширить их возможности", - отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

Также в Нижегородской области при социальной газификации действуют меры поддержки для 20 категорий граждан. Кроме того, регион одним из первых реализовал практику субсидирования строительства газовых сетей до цоколя домовладения. 

"Количество доступных способов получения услуги по подключению газа существенно расширилось. Это можно сделать через "Госуслуги". Продолжается субсидирование закупки внутридомового газового оборудования для льготных категорий, включая малоимущие, многодетные семьи. Мы видим большой спрос на эту меру поддержки", - отметил замминистра энергетики Павел Сорокин.

Напомним, в 2021 году Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации – распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

Также по инициативе партии социальная газификация будет распространена на домовладения с несколькими квартирами.

1 декабря 2022 года программа социальной газификации регионов стала бессрочной и распространилась на социальные объекты. В их числе - детсады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории, расположенные в уже газифицированных населённых пунктах. Таким учреждениям больше не придется платить за строительство газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за подключение зданий к газораспределительным сетям.

Реализация проектов по газификации в регионах является одним из ключевых направлений в народной программе партии. 

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Теги:
Газоснабжение Единая Россия
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