Двухстороннее движение введут на улице Костина до 16 ноября

В Нижегородском районе областного центра на месяц перекроют часть улицы Костина в связи со строительно-монтажными работами. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
Согласно информации, движение будет приостановлено на участке дороги от дома №20 по улице Костина до улицы Воровского. На остальных участках улицы введут двустороннее движение.
Ограничения будут действовать с 6:00 12 октября до 23:59 15 ноября.
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