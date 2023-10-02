Двухстороннее движение введут на улице Костина до 16 ноября Общество

В Нижегородском районе областного центра на месяц перекроют часть улицы Костина в связи со строительно-монтажными работами. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, движение будет приостановлено на участке дороги от дома №20 по улице Костина до улицы Воровского. На остальных участках улицы введут двустороннее движение.

Ограничения будут действовать с 6:00 12 октября до 23:59 15 ноября.