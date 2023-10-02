Граффити в честь участника СВО Максима Климова открыли в школе №138 Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Новый арт-объект, созданный в рамках социального проекта "Образ Победы", появился в школе №138 Ленинского района. Организаторами проекта выступили НРО ВОД "Волонтеры Победы" при поддержке Фонда президентских грантов.

Мурал посвятили выпускнику школы, участнику специальной военной операции, оператору зенитной ракетной батареи 5-го гвардейского зенитного ракетного полка гвардии рядового 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии Максиму Климову, погибшему в бою.

"В рамках проекта "Образ Победы" мы открыли новое направление – изображение портретов участников специальной военной операции, героев, которые выполняют свой гражданский долг, защищая интересы нашей страны. Память о Максиме Климове будет жить вечно, а ученики этой школы будут изучать его биографию и гордиться своим героем-земляком", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

На торжественном открытии мурала с приветственными словами выступили директор 138-й школы Людмила Царькова, мама героя Елена Климова, начальник 8-й пожарной части Алексей Соколов. В своих обращениях к участникам мероприятия – волонтерам Победы, учащимся и педагогам школы – почетные гости рассказали о важности патриотизма и правильного воспитания.

Также в рамках мероприятия с патриотическими стихотворениями выступили учащиеся 138-й школы. Завершилась встреча совместным исполнением песни "За тебя, Родина мать".

Ранее граффити с пионером-героем Валей Котиком появилось в школе на Бору.