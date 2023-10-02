Экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" одобрил проект модульного центра обработки данных Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект строительства модульного центра для сбора, хранения и обработки данных рассмотрел и одобрил экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин". Инвестором, планирующим реализовать проект на территории ОЭЗ, выступает дочерняя структура ПАО "МТС" - ООО "МВС ЦОДНН".

"Проекты, связанные с информационными технологиями, очень интересны региону, это направление мы считаем приоритетным – строится ИТ-кампус "НЕЙМАРК", ведутся работы по созданию квартала высоких технологий, инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина". Продолжаем выстраивать партнерские отношения с предприятиями в отрасли", – отметил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" выступает Корпорация развития Нижегородской области.

"Мы рады сотрудничать с крупными федеральными компаниями, которые уже не первый год на рынке и могут реализовать важные для нашего региона проекты. Запуск центра обработки данных сделает более доступными цифровые сервисы для нижегородских компаний и инвесторов, так как наукоемкие и промышленные предприятия в постоянном режиме работают с огромными массивами данных", — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

В свою очередь, генеральный директор ООО "МВС ЦОДНН" Дмитрий Бобиков отметил, что потребность нижегородского бизнеса в вычислительных мощностях растет с каждым годом.

"По нашим данным, за прошедшие два года спрос на облачные сервисы в регионе вырос в полтора раза. Для компаний переход в облако сокращает затраты на приобретение ИТ-оборудования, повышает надежность и безопасность хранения данных и работы ИТ-сервисов. Приятно видеть, что технологические услуги востребованы, это подтверждается и растущей потребностью в ресурсах нашего текущего ЦОДа. Соответственно, возникла необходимость расширения вычислительных мощностей", – сказал он.

Ранее сообщалось, что ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске.