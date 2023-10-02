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Общество

Свет и отопление точечно отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 12 октября

12 октября 2023 09:06  [90] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 12 октября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 обесточены несколько зданий на ул. Салганская, 8а, 8б, 28, 93, 93а.

Кроме того, в связи с плановыми работами на сетях теплоснабжения с 9:00 до 17:00 отопление будет отключено в многоквартирном доме на ул. Кулибина, 4А.

В Нижегородском районе с 10:00 до 17:00 света не будет на ул. Пискунова, 3, 3а, 18а, 18б, 18, 18В, 18Б, 18Г, 20а.

С 9:00 до 14:00 на ул. Ереванская, 2/5 отключат отопление.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 без электричества останутся дома по адресам: ул. Красногвардейская,14, 16, 18, 37; ул. Кременчугская, 41, 43, 45, 47, 49, 56а, 58; ул. Тельмана, 11-21 (нечет.), 22-38 (чет.); ул. Читинская, 2-20 (чет.); ул. Шлиссельбургская, 4-15.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в домах частного сектора Починок: пер. Дубенский, 2-32 (чет); ул. Заливная, 1-10; ул. Хальзовская, 4-82 (чет.).

Работы на сетях теплоснабжения будут проводиться в пос. Новинки на ул. Центральной, в связи с чем с 9:00 до 16:00 батареи остынут в одном многоквартирном доме №20.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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