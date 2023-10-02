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Общество

Сильный ветер с порывами до 19 м/с прогнозируется в Нижегородской области

12 октября 2023 09:20  [76] Общество

Сильный ветер прогнозируется в Нижегородской области 12 октября. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, на протяжении дня в регионе возможно усиление юго-восточного ветра с порывами до 19 м/с.

В связи с этим повышается вероятность обрыва линий электропередач, сбоев в работе объектов ЖКХ, обрушение ветхих конструкций.

Нижегородцам рекомендовано держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек, а также не парковать вблизи них свои автомобили.

В ведомстве уточнили, что на случай отключения электроэнергии в доме в качестве источника света лучше использовать электрические фонари и быть максимально осторожными в обращении с открытым огнём.

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Теги:
МЧС Погода
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