Сильный ветер с порывами до 19 м/с прогнозируется в Нижегородской области Общество

Сильный ветер прогнозируется в Нижегородской области 12 октября. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, на протяжении дня в регионе возможно усиление юго-восточного ветра с порывами до 19 м/с.

В связи с этим повышается вероятность обрыва линий электропередач, сбоев в работе объектов ЖКХ, обрушение ветхих конструкций.

Нижегородцам рекомендовано держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек, а также не парковать вблизи них свои автомобили.

В ведомстве уточнили, что на случай отключения электроэнергии в доме в качестве источника света лучше использовать электрические фонари и быть максимально осторожными в обращении с открытым огнём.