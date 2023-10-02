Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
12 октября 2023 09:57  [1] Пять сотрудников семёновского "ВолгоСтальПроект" получили ожоги жидким алюминием
11 октября 2023 13:27  [276] Нижегородский детсад №198 эвакуировали из-за сообщения о пожаре
11 октября 2023 11:29  [299] Нижегородка стала жертвой мошенников при оформлении на удалённую работу
10 октября 2023 15:27  [328] Ученицы распылили перцовый газ в коридоре школы Московского района
10 октября 2023 13:39  [343] Два пешехода погибли под колёсами автомобилей в Дзержинске
10 октября 2023 12:20  [445] Подпольный игорный клуб закрыли в Канавинском районе
10 октября 2023 10:49  [355] Две нижегородки лишились 4,6 млн рублей вместо заработка на инвестициях
09 октября 2023 13:54  [427] Пешеход погиб под колесами автомобиля в Починковском районе
09 октября 2023 13:04  [446] Эксплуатацию частного самолёта Ан-28 запретили в Нижегородском аэроклубе
07 октября 2023 09:12  [543] Пять человек погибли при пожаре в частном доме в г.о.г. Арзамас
Происшествия

Пять сотрудников семёновского "ВолгоСтальПроект" получили ожоги жидким алюминием

12 октября 2023 09:57  [1] Происшествия

Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего группового несчастного случая с пятью работниками промышленного предприятия в городе Семёнов.

Как сообщили в ведомстве, на предприятии по производству металлургических заготовок деталей ООО "ВолгаСтальПроект" произошла утечка жидкого алюминия из технологической ёмкости. ЧП случилось 11 октября примерно в 20:27.

В результате пять работников производства получили термические ожоги и были госпитализированы в ГБУЗ НО "Семёновская ЦРБ".

По уточненной информации, один из пострадавших получил тяжёлый вред здоровью: у него диагностирован термический ожог тела 1-3 степени на площади 15%.

У второго работника травмы квалифицированы как средней степени тяжести: он получил термический ожог 5% тела.

Ещё три человека отделались лёгкими травмами.

Несчастный случай поставлен на особый контроль у руководителя Государственной инспекции Ильи Мошеса.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда несчастный случай Семеновский городской округ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph