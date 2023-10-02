Пять сотрудников семёновского "ВолгоСтальПроект" получили ожоги жидким алюминием

Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего группового несчастного случая с пятью работниками промышленного предприятия в городе Семёнов.
Как сообщили в ведомстве, на предприятии по производству металлургических заготовок деталей ООО "ВолгаСтальПроект" произошла утечка жидкого алюминия из технологической ёмкости. ЧП случилось 11 октября примерно в 20:27.
В результате пять работников производства получили термические ожоги и были госпитализированы в ГБУЗ НО "Семёновская ЦРБ".
По уточненной информации, один из пострадавших получил тяжёлый вред здоровью: у него диагностирован термический ожог тела 1-3 степени на площади 15%.
У второго работника травмы квалифицированы как средней степени тяжести: он получил термический ожог 5% тела.
Ещё три человека отделались лёгкими травмами.
Несчастный случай поставлен на особый контроль у руководителя Государственной инспекции Ильи Мошеса.
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