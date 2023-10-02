"ТНС энерго НН" поддерживает работу 60 электрозарядных станций Нижегородской области Бизнес

На сегодняшний день в рамках проекта по созданию экосистемы электромобильности в регионе уже работаю 60 электрозаправок. Успешному функционированию станций зарядки способствует качественная электроэнергия, поставляемая "ТНС энерго НН".

"Наша компания на протяжении многих лет поддерживает экологические инициативы. Поэтому мы с готовностью приняли участие в таком интересном и важном проекте, как создание в регионе зарядной инфраструктуры для электромобилей. Несомненно, будущее за экологичным, современным "зеленым" транспортом. И мы гордимся тем, что смогли внести свой вклад в развитие этой инновационной отрасли в Нижегородской области", – отметила заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова.

Электрозаправки расположены в Нижнем Новгороде, Кстово, Дзержинске, Выксе и Арзамасе. Ознакомиться с полным списком адресов станций зарядки электромобилей можно по ссылке.

Нижегородская область стала первой в стране, где внедрили комплексный проект развития электромобильного транспорта, включающий в себя сеть зарядных станций и таксопарк электромобилей. Опыт Нижнего Новгорода планируют применять и в других регионах.