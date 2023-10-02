Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Творческий конкурс ёлочных украшений "Горьковская игрушка"
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
12 октября 2023 10:56  [79] "ТНС энерго НН" поддерживает работу 60 электрозарядных станций Нижегородской области
11 октября 2023 18:21  [273] Экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" одобрил проект модульного центра обработки данных
11 октября 2023 11:22  [283] Объявление о проведении электронных аукционов по продаже недвижимого имущества ПАО "ТНС энерго НН"
10 октября 2023 18:35  [442] Нижегородское ООО "Ивитек" на 40 процентов увеличило выработку благодаря нацпроекту "Производительность труда"
10 октября 2023 15:03  [342] Нижегородские застройщики отметили удобство получения градостроительного плана земельного участка
10 октября 2023 12:32  [430] Территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области в III квартале начали сопровождение 14 инвестпроектов
10 октября 2023 11:24  [415] Нижегородские компании приглашают на День поставщика "Строительство и ЖКХ"
10 октября 2023 11:04  [360] Электронные сервисы "ТНС энерго НН": с заботой о близких
09 октября 2023 18:20  [479] Доля китайских брендов в выдачах автокредитов превысила 60%
09 октября 2023 15:34  [423] Нижегородский дистрибьютор "СК-Трейд" улучшил показатели на 30% благодаря нацпроекту
Бизнес

"ТНС энерго НН" поддерживает работу 60 электрозарядных станций Нижегородской области

12 октября 2023 10:56  [79] Бизнес

На сегодняшний день в рамках проекта по созданию экосистемы электромобильности в регионе уже работаю 60 электрозаправок. Успешному функционированию станций зарядки способствует качественная электроэнергия, поставляемая "ТНС энерго НН".

"Наша компания на протяжении многих лет поддерживает экологические инициативы. Поэтому мы с готовностью приняли участие в таком интересном и важном проекте, как создание в регионе зарядной инфраструктуры для электромобилей. Несомненно, будущее за экологичным, современным "зеленым" транспортом.  И мы гордимся тем, что смогли внести свой вклад в развитие этой инновационной отрасли в Нижегородской области", – отметила заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова.  

Электрозаправки расположены в Нижнем Новгороде, Кстово, Дзержинске, Выксе и Арзамасе. Ознакомиться с полным списком адресов станций зарядки электромобилей можно по ссылке.

Нижегородская область стала первой в стране, где внедрили комплексный проект развития электромобильного транспорта, включающий в себя сеть зарядных станций и таксопарк электромобилей. Опыт Нижнего Новгорода планируют применять и в других регионах.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ТНС Энерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph