Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
12 октября 2023 11:38  [3] Депутаты Думы провели выездное совещание на площадке экопромпарка в Дзержинске
11 октября 2023 18:53  [285] Вячеслав Володин отметил роль Глеба Никитина в организации пассажирских речных перевозок
11 октября 2023 17:06  [223] Нижегородская область за девять месяцев 2023 года увеличила ввод жилья на 16 процентов
11 октября 2023 16:18  [225] ГУАД расторгнет контракт с подрядчиком по ремонту проспекта Циолковского в Дзержинске
11 октября 2023 14:56  [254] Уборка урожая завершается на полях Нижегородской области
10 октября 2023 18:43  [574] Нижегородское АО "РУМО" получит грант на 250 миллионов рублей
10 октября 2023 13:22  [356] Нижегородская делегация в ходе выставки "Золотая осень" завоевала 90 медалей и дипломов
09 октября 2023 16:25  [416] Правительство РФ выделит 1,2 млрд рублей за поддержку разработок ИИ
06 октября 2023 18:17  [573] Прирост экономики Нижегородской области в 2023 году составляет 8%
06 октября 2023 15:47  [670] Нижегородская область заключила шесть соглашений о сотрудничестве на ярмарке "Золотая осень" в Москве
Экономика

Депутаты Думы провели выездное совещание на площадке экопромпарка в Дзержинске

12 октября 2023 11:38  [3] Экономика

Депутаты комитета Думы Дзержинска под председательством Ивана Григорьева провели выездное заседание на территории ООО "Окапол".  Его участниками стали Ринат Реймов, Анатолий Щетков, Юлия Лунюшкина. Также к заседанию присоединились депутаты Сергей Смирнов, Игорь Крашенинников, Сергей Елизаров, Ирина Скрягина, Сергей Чендырин. 

В рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" и её дочернее общество – управляющая компания по созданию экопромышленных парков – ООО "Экологический цифровой оператор" в 2022 году приступили к реализации проекта по созданию в Дзержинске экопромышленного парка. Он был включен в федеральную адресную инвестиционную программу в рамках государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды". Администрация Дзержинска находится в плотном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами и подключается к решению вопросов, которые возникают в ходе реализации проекта. О том, как идут работы в этом направлении, депутатам рассказала заместитель главы города Юлия Ашуркова.

"Экопромпарк, который строится в Дзержинске – первый из восьми, которые будут созданы в России. Его строительство началось в 2022 году, а в конце 2024 года первые резиденты должны запустить свои производства. Ход работ контролируется на федеральном уровне, а на уровне региона – лично губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Сейчас спроектированы все коммуникации, ведется межевание земельных участков для резидентов, уточняются условия технического и технологического подключения, тарифы и другие детали работы предприятий. Подчеркну, что речь идет о переработке вторичных материальных ресурсов других производств: резина, бумага, пластмассы, стекло. Вредные и опасные отходы, мусор на территории экопромпарка перерабатывать не планируется. Часть резидентов уже сейчас занимается вторичной переработкой ресурсов, предприятия известны, их деятельность открыта", - отметила заместитель главы города Дзержинска Юлия Ашуркова.

Одной из компаний, которая стала резидентом, является ООО "Окапол". Председатель Совета директоров предприятия Дмитрий Огородцев рассказал депутатам о работе предприятия, о том, с какими трудностями приходится сталкиваться. Также обсудили и реализацию проекта в целом. Депутаты задали интересующие их вопросы. В рамках экскурсии по предприятию народные избранники смогли увидеть всю цепочку технологического процесса. 

"Безусловно, подобные выездные заседания комитетов очень важны и необходимы нам, депутатам. Потому что одно дело – видеть информацию на бумаге, а совершенно иное – знакомство с работой предприятия непосредственно на месте. Мы своими глазами увидели ход работ по строительству экопромпарка, увидели работу резидента, узнали, с какими проблемами сталкиваются. Эта площадка – возможность экономического роста города, рабочие места, развитие города. И наша задача, как депутатов, по возможности помочь, подсказать, где-то проконтролировать. Ведь предприятия - на территории нашего города, и работать там будут наши горожане", - сказал Иван Григорьев.

Информация, которую получили депутаты в рамках выездного комитета, принята ими к сведению. Они будут использовать её в своей дальнейшей работе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph