Депутаты Думы провели выездное совещание на площадке экопромпарка в Дзержинске Экономика

Депутаты комитета Думы Дзержинска под председательством Ивана Григорьева провели выездное заседание на территории ООО "Окапол". Его участниками стали Ринат Реймов, Анатолий Щетков, Юлия Лунюшкина. Также к заседанию присоединились депутаты Сергей Смирнов, Игорь Крашенинников, Сергей Елизаров, Ирина Скрягина, Сергей Чендырин.

В рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" и её дочернее общество – управляющая компания по созданию экопромышленных парков – ООО "Экологический цифровой оператор" в 2022 году приступили к реализации проекта по созданию в Дзержинске экопромышленного парка. Он был включен в федеральную адресную инвестиционную программу в рамках государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды". Администрация Дзержинска находится в плотном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами и подключается к решению вопросов, которые возникают в ходе реализации проекта. О том, как идут работы в этом направлении, депутатам рассказала заместитель главы города Юлия Ашуркова.

"Экопромпарк, который строится в Дзержинске – первый из восьми, которые будут созданы в России. Его строительство началось в 2022 году, а в конце 2024 года первые резиденты должны запустить свои производства. Ход работ контролируется на федеральном уровне, а на уровне региона – лично губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Сейчас спроектированы все коммуникации, ведется межевание земельных участков для резидентов, уточняются условия технического и технологического подключения, тарифы и другие детали работы предприятий. Подчеркну, что речь идет о переработке вторичных материальных ресурсов других производств: резина, бумага, пластмассы, стекло. Вредные и опасные отходы, мусор на территории экопромпарка перерабатывать не планируется. Часть резидентов уже сейчас занимается вторичной переработкой ресурсов, предприятия известны, их деятельность открыта", - отметила заместитель главы города Дзержинска Юлия Ашуркова.

Одной из компаний, которая стала резидентом, является ООО "Окапол". Председатель Совета директоров предприятия Дмитрий Огородцев рассказал депутатам о работе предприятия, о том, с какими трудностями приходится сталкиваться. Также обсудили и реализацию проекта в целом. Депутаты задали интересующие их вопросы. В рамках экскурсии по предприятию народные избранники смогли увидеть всю цепочку технологического процесса.

"Безусловно, подобные выездные заседания комитетов очень важны и необходимы нам, депутатам. Потому что одно дело – видеть информацию на бумаге, а совершенно иное – знакомство с работой предприятия непосредственно на месте. Мы своими глазами увидели ход работ по строительству экопромпарка, увидели работу резидента, узнали, с какими проблемами сталкиваются. Эта площадка – возможность экономического роста города, рабочие места, развитие города. И наша задача, как депутатов, по возможности помочь, подсказать, где-то проконтролировать. Ведь предприятия - на территории нашего города, и работать там будут наши горожане", - сказал Иван Григорьев.

Информация, которую получили депутаты в рамках выездного комитета, принята ими к сведению. Они будут использовать её в своей дальнейшей работе.