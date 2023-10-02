Глеб Никитин: "Фигура отца очень важна для любого человека"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём отца.
"Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днём отца!
Этот праздник официально появился в нашей стране совсем недавно. Решение президента Владимира Владимировича Путина о его учреждении еще раз подчеркнуло значение вклада мужчин в воспитание подрастающего поколения.
Фигура отца очень важна для любого человека. Ребенок чувствует себя счастливым, когда он окружен вниманием родителей, когда папа и мама разделяют все семейные хлопоты, когда в кругу близких царят любовь и взаимопонимание.
Но отец – это не только человек, который воспитал ребенка. Нередко так воспринимают уже взрослые люди своего старшего коллегу, товарища, который поддерживает их, помогает советами, делится опытом. Кто-то ласково называет такого человека «батей», вкладывая в это слово огромное уважение, признание безусловного лидерства и подчеркивая самые лучшие качества. Мы с вами знаем, что отеческая забота нередко способна творить чудеса даже в самых непростых обстоятельствах!
День отца – прекрасный повод поблагодарить всех мужчин, которые берегут своих близких, воспитывают в детях уважение к старшим, мужественно идут защищать родную страну и справляются со всеми сложностями. Всем вам - сил, здоровья и терпения!", - сказал губернатор.
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