Глеб Никитин: "Фигура отца очень важна для любого человека" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём отца.

"Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днём отца!

Этот праздник официально появился в нашей стране совсем недавно. Решение президента Владимира Владимировича Путина о его учреждении еще раз подчеркнуло значение вклада мужчин в воспитание подрастающего поколения.

Фигура отца очень важна для любого человека. Ребенок чувствует себя счастливым, когда он окружен вниманием родителей, когда папа и мама разделяют все семейные хлопоты, когда в кругу близких царят любовь и взаимопонимание.

Но отец – это не только человек, который воспитал ребенка. Нередко так воспринимают уже взрослые люди своего старшего коллегу, товарища, который поддерживает их, помогает советами, делится опытом. Кто-то ласково называет такого человека «батей», вкладывая в это слово огромное уважение, признание безусловного лидерства и подчеркивая самые лучшие качества. Мы с вами знаем, что отеческая забота нередко способна творить чудеса даже в самых непростых обстоятельствах!

День отца – прекрасный повод поблагодарить всех мужчин, которые берегут своих близких, воспитывают в детях уважение к старшим, мужественно идут защищать родную страну и справляются со всеми сложностями. Всем вам - сил, здоровья и терпения!", - сказал губернатор.