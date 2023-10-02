Собственники дачных участков будут обязаны самостоятельно уничтожать борщевик

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Собственников дачных участков хотят обязать самостоятельно уничтожать борщевик, сообщает "НТА-Приволжье".
Согласно информации, соответствующий проект изменений в Земельный кодекс РФ уже опубликован на сайте Госдумы РФ.
Парламентарии считают необходимым создать в России специальный перечень инвазивных растений, представляющих угрозу как гражданам, так и окружающей среде.
Предполагается, что собственники всех категорий земельных участков (в том числе и дачники) будут обязаны самостоятельно уничтожать такие виды растений.
Отмечается, что борщевик Сосновского на данный момент внесен только в перечень сорных растений и подлежит обязательному уничтожению исключительно на сельскохозяйственных землях.
По мнению председателя комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам Владислава Атмахова, данные изменения в Земельный кодекс РФ позволят вести более эффективную борьбу с борщевиком.
Как сообщалось ранее, мероприятия по обработке территорий от борщевика в 2023 году пройдут в 40 муниципалитетах Нижегородской области.
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