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Общество

Собственники дачных участков будут обязаны самостоятельно уничтожать борщевик

12 октября 2023 13:22  [101] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Собственников дачных участков хотят обязать самостоятельно уничтожать борщевик, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, соответствующий проект изменений в Земельный кодекс РФ уже опубликован на сайте Госдумы РФ.

Парламентарии считают необходимым создать в России специальный перечень инвазивных растений, представляющих угрозу как гражданам, так и окружающей среде.

Предполагается, что собственники всех категорий земельных участков (в том числе и дачники) будут обязаны самостоятельно уничтожать такие виды растений.

Отмечается, что борщевик Сосновского на данный момент внесен только в перечень сорных растений и подлежит обязательному уничтожению исключительно на сельскохозяйственных землях.

По мнению председателя комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам Владислава Атмахова, данные изменения в Земельный кодекс РФ позволят вести более эффективную борьбу с борщевиком.

Как сообщалось ранее, мероприятия по обработке территорий от борщевика в 2023 году пройдут в 40 муниципалитетах Нижегородской области.

 

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Теги:
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