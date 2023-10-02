Две детские площадки построили в Нижегородском районе по программе "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Две новые детские площадки на улице Октябрьская, 1 и улице Родионова, 180 построены по программе "Вам решать!".

Глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев рассказал, что в рамках "Вам решать!" в этом году на территории района реализуется шесть проектов, работы на четырех уже завершены.

По словам главы района, оба объекта были спроектированы и установлены согласно пожеланиям местных жителей.

На обеих площадках появились спортивные объекты с резиновым травмобезопасным покрытием для детей.

Так, на ул. Родионова возле дома №180 установлен новый игровой комплекс для развития физических навыков, песочница "Грузовик", качели, турники, гимнастические кольца и др. Для безопасности детей на площадке уложено резиновое покрытие.

На площадке по ул. Октябрьская, 1 для безопасности детей подрядная организация также устроила резиновое покрытие на площади 165 кв.м.

Депутаты Думы Нижнего Новгорода Жанна Скворцова и Оксана Дектерева также осмотрели новые площадки.

"Программа "Вам решать!" – замечательная программа, которая реализуется мэрией, городской Думой в тесном контакте с нижегородцами. Важно, что жители выбирают для благоустройств именно те локации, которые им и их детям действительно нужны", – рассказала Жанна Скворцова. "Мы помогаем жителям готовить документы, вместе контролируем процесс строительства новых объектов благоустройства. На этих площадках сделано всё так, как просили жители в рамках программы "Вам решать!", – отметила Оксана Дектерева.

Как сообщалось ранее, десять инициатив в рамках проекта "Вам решать!" реализовали в Советском районе.