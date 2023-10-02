Два случая энтеровирусного менингита выявлены в лицее №28 Нижнего Новгорода Общество

Два случая заболевания инфекционным менингитом, вызванного энтеровирусом, зарегистрированы в лицее №28 им. Королёва в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции. В классе, где учатся заболевшие дети, введён карантин.

В помещениях образовательного учреждения усилена дезинфекция, организованы медицинский осмотр, лабораторное обследование и медицинское наблюдение за контактными лицами.

В Роспотребнадзоре отметили, что с августа по октябрь традиционно регистрируется сезонный рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией - в основном, среди детей до 14 лет. Это объясняется высокой восприимчивостью к различным инфекциям, и для заболевания достаточно попадания в организм небольшой дозы энтеровирусов с водой, пищей, через грязные игрушки и руки.

Согласно информации, за 9 месяцев 2023 года в Нижегородской области зарегистрировано 58 случаев энтеровирусного менингита. Этот показатель на 19% ниже уровня прошлого года.

Специалисты ведомства уточнили, что в отличие от бактериального менингита, против энтеровирусной инфекции не существует специфических прививок. Поэтому возможно только соблюдать профилактические меры: регулярно мыть руки, проводить влажную уборку и проветривание помещений, употреблять для питья только кипячёную или бутилированную воду, тщательно мыть фрукты и овощи, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли.

СПРАВКА:

Энтеровирусный менингит – вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, сильными головными болями, рвотой.