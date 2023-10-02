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Общество

Источники тепла АО "Теплоэнерго" работают в зимнем режиме

12 октября 2023 15:39  [80] Общество

Все источники тепла АО "Теплоэнерго" в течение первых пяти дней с момента начала отопительного периода перешли на зимний гидравлический режим работы.

Предприятие осуществило подачу ресурса до границы эксплуатационной ответственности ко всем объектам, готовым к приему теплоносителя, в зоне своей ответственности в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах. 

В настоящее время жилищные организации завершают регулировку внутренних систем, удаление воздуха для обеспечения работы всех отопительных приборов внутри зданий. Выявленные в ходе пуска тепла точечные повреждения на наружных и внутридомовых сетях оперативно устраняются. 

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление о начале отопительного сезона с 28 сентября. Согласно документу, подача тепла сначала осуществляется в детские и лечебные учреждения, учебные заведения, многоквартирные жилые дома, а затем в общественные здания и промпредприятия.

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Теги:
Теплоэнерго
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