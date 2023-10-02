Автомобиль "УРАЛ Доброволец" передан от Нижегородской области в зону СВО Общество

Автомобиль "УРАЛ Доброволец" передан в зону СВО от Нижегородской области. Об этом сообщили в нижегородском отделении ОНФ.

Согласно информации, автомобиль на протяжении четырех месяцев готовила группа "Русский доброволец". Отмечается, что "УРАЛ" ранее находился в Заполярье, имел неисправную трансмиссию и сцепление.

Благодаря нижегородцам, которые пожертвовали свои средства, машину удалось привести в порядок.

Компания ООО "Новакомстрой" взяла на себя задачу по доставке автомобиля к месту проведения специальной военной операции. Бойцы СВО уже поблагодарили нижегородцев за машину.

Ранее сообщалось, что очередную партию гуманитарного груза весом около 30 тонн передали нижегородцы в зону СВО.