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Общество

Автомобиль "УРАЛ Доброволец" передан от Нижегородской области в зону СВО

12 октября 2023 17:19  [62] Общество

Автомобиль "УРАЛ Доброволец" передан в зону СВО от Нижегородской области. Об этом сообщили в нижегородском отделении ОНФ.

Согласно информации, автомобиль на протяжении четырех месяцев готовила группа "Русский доброволец". Отмечается, что "УРАЛ" ранее находился в Заполярье, имел неисправную трансмиссию и сцепление. 

Благодаря нижегородцам, которые пожертвовали свои средства, машину удалось привести в порядок. 

Компания ООО "Новакомстрой" взяла на себя задачу по доставке автомобиля к месту проведения специальной военной операции. Бойцы СВО уже поблагодарили нижегородцев за машину.

Ранее сообщалось, что очередную партию гуманитарного груза весом около 30 тонн передали нижегородцы в зону СВО.

 

 

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Теги:
ОНФ СВО
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