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Экономика

План по заготовке кормов перевыполнен на 27% в Нижегородской области

12 октября 2023 18:27  [79] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородские аграрии перевыполнили план по заготовке кормов на 27%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

"Кормозаготовительная кампания в регионе подходит к завершению – в полном объеме заготовлены сено, сенаж, силос, завершается засыпка зернофуража, ведется уборка кукурузы на корнаж. На предстоящую зимовку аграрии заготовили 34,4 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота, что на 27 процентов больше запланированного объема", - рассказал Николай Денисов.

По данным регионального Минсельхоза на 12 октября, в хозяйствах региона запасено 1 015 тыс. тонн силоса (128% от плана), 838 тыс. тонн сенажа (126%), 172 тыс. тонн сена (100%), 245 тыс. тонн зернофуража (99%) и 5,5 тыс. тонн корнажа (57%).

"Зимовка – важный сезон в животноводстве, и от того, насколько животное будет обеспечено достаточным количеством качественных кормов, зависит его продуктивность и, как следствие, экономическое благополучие хозяйства", -  подчеркнул Николай Денисов.

Ранее сообщалось, что нижегородским ЛПХ предоставят субсидию на производство картофеля и овощей.

Напомним, в 2023 году на поддержку предприятий АПК и развития сельских территорий Нижегородской области выделено 5,7 млрд рублей субсидий, из которых 4,8 млрд рублей уже доведены до сельхозпроизводителей.  

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Теги:
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