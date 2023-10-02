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Общество

Мининский университет запустил курсы русского языка в университете Индии

12 октября 2023 18:58  [68] Общество
Фото: Мининский университет

Фото: Мининский университет

Курсы изучения русского языка как иностранного стартовали в университете имени Джавахарлала Неру, расположенном в Нью-Дели. В течение трех недель преподаватели факультета гуманитарных наук и лингвистического факультета Мининского университета будут знакомить индийских студентов и педагогов с деловым русским языком, филологическим анализом текста в преподавании русского как иностранного, цифровым и аудиовизуальным технологиям, разным видам чтения на занятиях РКИ.  

"В сентябре Мининский университет запустил работу Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Республике Индия. Благодаря губернатору штата Уттар-Прадеш Анандибен Пател мы смогли представить возможности Центра ректорам 30 университетов штата, а также директорам школ. И сейчас наши преподаватели начали знакомить с нашей культурой и русским языком студентов одного из старейших университетов Дели - университета имени Джавахарлала Неру. В наших дальнейших планах - образовательные интенсивы для школьников и студентов других вузов, которые также смогут оценить красоту и богатство русского языка. Для преподавателей же наши сотрудники проводят курсы повышения квалификации", - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. 

На церемонии открытия курсов прозвучали приветственные слова декана школы языковых, литературных и культурных исследований профессора Мухаммеда Кутбуддина и заведующей центра русских исследований профессора Ричи Савант. Участники встречи говорили об объединяющей роли русского языка, продолжении научных контактов в сфере языковых исследований, обмене опытом в практике преподавания русского языка как иностранного.

Ранее сообщалось, что Мининский университет открыл центр русского языка на базе университета Чаудхари Чаран Сингха в Индии.

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