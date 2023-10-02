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Политика

Первый вице-премьер Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Нижний Новгород

13 октября 2023 09:27  [139] Политика

Фото: с сайта Правительства РФ

Первый вице-премьер Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Нижний Новгород. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своих соцсетях.

Первый зампредседателя правительства РФ примет участие в пленарном заседании в рамках Форума по внедрению регионального инвестстандарта, который проходит на Нижегородской ярмарке.

По словам губернатора, на мероприятие также прибыли главы других регионов и представители деловых объединений. Совместно они обсудят меры по улучшению инвестиционного климата.

Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область одной из первых внедрила все элементы инвестстандарта.

"Готовы делиться опытом и перенимать лучшие практики у других", - сказал он.

Напомним, что Нижегородская область входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ, а по индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта занимает второе место после Москвы. В Нижегородской области внедрены все элементы инвестстандарта: обновлена инвестиционная декларация и сформирован свод инвестиционных правил. С 2018 года работают Корпорация развития и Совет по стратегии развития и инвестициям (инвесткомитет). Для бизнеса доступна удобная инвесткарта, которая представляет собой единую онлайн-базу инвестиционных площадок региона.

СПРАВКА:

В соответствии с поручением Минэкономразвития Российской Федерации разработало Региональный инвестиционный стандарт. Он основан на лучшем региональном опыте по привлечению бизнеса и практике внедрения первой итерации стандарта Агентством стратегических инициатив.

Качество внедрения инвестиционного стандарта оценивают деловые объединения федерального уровня и на местах. Регионы, подтвердившие внедрение стандарта, получают право претендовать на дотацию по инвестиционному налоговому вычету.

С 2023 года соответствие стандарту будет учитываться Агентством стратегических инициатив при составлении национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.

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Теги:
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